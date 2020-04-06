"Большинство жителей добросовестно выполняют требование оставаться дома. Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды", - считает и мэр Москвы Сергей Собянин. Это собственно и стало причиной, почему городские власти решили отложить введение пропусков. Хотя чисто технически вся необходимая инфраструктура для запуска умного контроля за соблюдением режима самоизоляции готова. Но запустят ее в городе лишь в случае неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации или роста количества нарушений домашнего режима. Для этого достаточно будет подписать соответствующий нормативный акт правительства Москвы.

В случае если такой правовой акт все-таки будет подписан, жителям будет необходимо получить специализированный код, который позволит контролировать любое их перемещение по городу - хоть пешком, хоть на личном авто, хоть на общественном транспорте. Сделать это можно будет онлайн - через личный кабинет на портале mos.ru. Код будет представлять собой комбинацию букв и цифр, которую можно сохранить на телефон, получить на e-mail или распечатать.

Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко подчеркивает: "Жители по-прежнему смогут поехать на работу, сходить в магазин, аптеку или медицинское учреждение, расположенное в случае необходимости и в другом районе. Контроль необходим для того, чтобы выявить случаи грубого нарушения режима самоизоляции, когда человек без необходимости выходит из дома и подвергает риску заражения коронавирусом не только себя и своих близких, но и других горожан".

На дому лечение от коронавируса проходят 900 москвичей, а нарушителей из их числа и тех, кто проживает с ними вместе, выявлено девять. Их не стали госпитализировать, заболевание проходило в легкой форме. Но при этом и они, и их домашние подписали согласие, что не будут выходить из квартир до выздоровления больных, но нарушили это обязательство. "Сейчас эти люди переведены в обсерваторы без права вернуться к домашнему лечению", - заявила Анастасия Ракова.