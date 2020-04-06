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06.04.2020 17:26
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве провели дезинфекцию всех дорог и подъездов

Текст: Ирина Огилько

В рамках масштабной дезинфекции, которую коммунальные службы провели в воскресенье, были обработаны все дороги, дворовые территории, подъезды и лифтовые кабины в жилых домах в городе, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Он подчеркнул, что масштабная работа по дезинфекции проводилась для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

"Проведены мероприятия по обработке специальными средствами 7,6 тысяч объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворовых территорий, - отметил Петр Бирюков. - Кроме того, было продезинфицировано более 110 тысяч подъездов и почти 114 тысяч лифтовых кабин в свыше 34 тысяч жилых домов".

По его словам, в сплошной обработке дезинфицирующими препаратами всех объектов были задействованы почти 66 тысяч рабочих.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Петр Бирюков подчеркнул, что дезинфекция проводилась с применением препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны и широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что работы по дезинфекции дорог, жилых домов и общественных пространств будут продолжены. "Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются", - заключил он.

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