В Подмосковье бандиты ворвались в баню и ранили человека

Дерзкий вооруженный налет совершили трое бандитов в подмосковном городе Воскресенске.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в ночное время трое злоумышленников проникли на один из придомовых участков на улице Сиреневая. Момент они подгадали удачный - хозяин находился в бане. Там они его и нашли. Угрожая мужчине ножом, бандиты потребовали отдать деньги и ценные вещи. Когда хозяин отказался, один из нападавших нанес ему удар ножом в руку. Услышав шум и крики, жена собственника, находившаяся в доме, нажала кнопку тревожной сигнализации.

На вызов оперативно приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и обездвижили двоих налетчиков на месте происшествия. Одному удалось скрыться с похищенными золотыми украшениями и наручными часами. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Задержанными оказались уроженцы одной из республик ближнего зарубежья 34 и 43 лет, один из которых ранее неоднократно судим. Более того, с одним из них потерпевший уже встречался - пойманный бандит уже грабил его и отобрал точно таким же способом свыше 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

Подозреваемых заключили под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и место нахождения соучастников преступлений.