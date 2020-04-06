В Подмосковье бандиты ворвались в баню и ранили человека

Новости

Свердловских медиков и волонтеров обеспечат бесплатным питанием 10:59
Почти 85% заболевших коронавирусом в Москве - младше 65 лет 10:58
Цены на нефть отыграли утреннее падение после новостей об ОПЕК+ 10:58
Умерла актриса из "Лолиты" Ширли Дуглас, мать Кифера Сазерленда 10:55
Командование США объявило режим ЧС для американских военнослужащих в Японии 10:54
Пять человек вылечились от коронавируса в Подмосковье 10:43
Аксенов допустил ослабление ограничительных мер в Крыму 10:39
Какие рамные внедорожники-ветераны Toyota продает до сих пор 10:34
В регионах ЦФО система дистанционного обучения дала сбой 10:28
Минкурортов Крыма предложило меры для спасения отрасли 10:28
В центре Петербурга четверо вооруженных мужчин отобрали еду у курьера 10:26
В Москве от коронавируса выздоровели еще 12 пациентов 10:26
Один из самых мощных в мире 9-мм патронов разработали в России 10:24
У вернувшегося из Мексики крымчанина нашли COVID-19 10:23
Жителя Прикамья будут судить за стрельбу по машинам из пневматики 10:23
В Австралии закрыли самый популярный пляж из-за нарушителей карантина 10:21
Застрявших в Корее туристов вывезут в Хабаровск сегодня ночью 10:20
"Бумеранг" получит новый корпус с усиленной защитой 10:20
Американцы китайского происхождения столкнулись с расизмом из-за COVID-2019 10:14
В Иркутске умер первый пациент с коронавирусной инфекцией 10:10
В Кузбассе автомобиль скорой помощи перевернулся на трассе 10:07
В Ярославской области заработали 55 предприятий 10:07
В Австралии закрыли пляж из-за нарушителей карантина 10:06
Видео: в Канаде инкассаторской грузовик сгорел в 5 метрах от АЗС 10:00
В Ленинградском зоопарке показали, как живут животные без посетителей 09:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье бандиты ворвались в баню и ранили человека

Текст: Михаил Фалалеев
Дерзкий вооруженный налет совершили трое бандитов в подмосковном городе Воскресенске.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в ночное время трое злоумышленников проникли на один из придомовых участков на улице Сиреневая. Момент они подгадали удачный - хозяин находился в бане. Там они его и нашли. Угрожая мужчине ножом, бандиты потребовали отдать деньги и ценные вещи. Когда хозяин отказался, один из нападавших нанес ему удар ножом в руку. Услышав шум и крики, жена собственника, находившаяся в доме, нажала кнопку тревожной сигнализации.

Фото: youtube.com
В Подмосковье велосипедист избивал и грабил одиноких прохожих

На вызов оперативно приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии и обездвижили двоих налетчиков на месте происшествия. Одному удалось скрыться с похищенными золотыми украшениями и наручными часами. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

Задержанными оказались уроженцы одной из республик ближнего зарубежья 34 и 43 лет, один из которых ранее неоднократно судим. Более того, с одним из них потерпевший уже встречался - пойманный бандит уже грабил его и отобрал точно таким же способом свыше 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой".

Подозреваемых заключили под стражу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личность и место нахождения соучастников преступлений.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19
Роскосмос: "Союз-2.1а" ждет первый полет с экипажем
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов
Пустующие из-за карантина дачи защитит вневедомственная охрана