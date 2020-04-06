В регионах ЦФО система дистанционного обучения дала сбой

Система дистанционного обучения, к которой дети должны были приступить утром 6 апреля, в Костромской области дала сбой: платформа сетевого образования не выдержала количества поступивших запросов и перестала работать.

Тысячи школьников в Костромской области утром 6 апреля на смогли приступить к программе дистанционного обучения в школах из-за отказа платформы "Сетевое образования". Как сообщают родителя школьников в социальных сетях, проблема с входом в электронные дневники детей, где размещены задания по предметам, повсеместно дала сбой.

- Как учиться, если система не грузится? Сайт, который нам рекомендовали, вообще не работает, - написали родители в социальных сетях.

Как прокомментировала ситуацию руководитель отдела по работе со СМИ администрации Костромы Ольга Кокоулина, власти сейчас пытаются решить проблему.

- Сейчас мы ждем информации от департамента образования, удастся ли наладить систему. Если будут сложности - будут продумывать альтернативные варианты обучения. Решение будет приниматься по итогам дня, - сообщила она в беседе с корреспондентом "РГ".

Директора некоторых школ, которые заранее предвидели возникновение сложностей, предложили учителям и детям альтернативные варианты учебы: некоторые организовали чаты в мессенджерах, другие создали группы по предметам в соцсетях. Однако так поступили далеко не все.

Особые сложности возникли у педагогов дополнительного образования, у которых не было современных гаджетов с доступом к мессенджерам и системам видеоконференц-связи.

По данным городских властей, на время вынужденного карантина таким учителям предложили временно взять школьные компьютеры и установить их у себя дома. О точном количестве переданной педагогам техники пока не сообщается.

Белгородская "Виртуальная школа" тоже не выдержала нагрузки в первый день дистанционного обучения. Мэр областного центра Юрий Галдун на своей странице в соцсети попросил белгородцев не волноваться по поводу возникшей проблемы.

"Ресурс пока не выдерживает, технические службы работают над этим, - сказал он. - Школы будут использовать и другие возможности для дистанционки. Есть мессенджеры, электронка, скайп".

По данным правительства Ивановской области, по результатам проведенного в весенние каникулы мониторинга, десять процентов преподавателей области не имеют необходимого оборудования для организации обучающего процесса из дома.

- К решению этого вопроса подключились органы местного самоуправления. Школы также смогут предоставить во временное пользование своим педагогам имеющееся оборудование, - пояснили власти.

При возобновлении образовательного процесса в Воронеже возникли "ожидаемые проблемы", сообщили в администрации города.

- Нагрузки не выдержали многие платформы, это федеральные ресурсы и муниципалитет на это повлиять не может, к сожалению. Мы предупреждали, что возможны сбои, поскольку дистанционное обучение в таком масштабе никогда еще в России не осуществлялось. Наша система образования найдет выход: педагоги в индивидуальном порядке будут работать с детьми, для этого есть и другие технические возможности (разного рода мессенджеры, телефоны, в конце концов), пока на уровне федерации не будут решены технические сложности, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Тем временем

В Липецкой области дистанционное обучение школьников опробовали одними из первых. Здесь отменили занятия в школах сразу после первых случаев заболевания коронавирусом и переключились на дистанционные технологии. Собственная электронная система позволила без труда наладить процесс: к ней прибегают не в первый раз - липчане говорят, что ни один карантин - по ОРВИ и гриппу, к примеру, не нарушил школьную программу. Однако, как отметили в региональном управлении образования, барьером на пути к знаниям может стать неустойчивое интертнет-соединение, особенно в отдаленных селах. Но и в этом случае педагоги знают, что делать: задания дают по телефону, консультации - тоже.