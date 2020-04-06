В Рязани спасли кота, запертого в закрытом на карантин магазине

В Рязани полицейские вызволили кота, оказавшегося в закрытом на карантин магазине. Несчастное животное провело там не один день без еды и воды, рассказали в пресс-службе УМВД по региону

Все началось с записи очевидца в популярном рязанском паблике в соцсетях о том, что в магазине "Полцены" на улице Дзержинского заперт кот. "Состояние животного уже плохое", - написал Станислав Зубарев под фотографией котика за стеклянной витриной. Мужчина также заметил, что связаться с владельцами магазина не удалось. Информацию о запертом в магазине котике выловили полицейские в ходе мониторинга соцсетей. На место был направлен наряд полиции.

Однако связаться с владельцем торговой точки оказалось не так просто - на телефон, указанный при регистрации фирмы никто не отвечал. Тогда сотрудники полиции связались с ЧОПом, охраняющем магазин, и через охранников получили актуальный телефон хозяина.

- Владелец магазина сразу же приехал по нашему вызову, - рассказали в пресс-службе. - Дверь открыли, котик, правда, спрятался. Наверное, он забрался в магазин еще до того, как точку закрыли на карантин. Ему поставили еду, и он очень скоро вышел. Выглядит исхудавшим и испуганным. Покушал хорошо.

Спустя еще некоторое время в соцсетях появилась фотография спасенного котика. Хозяин магазина и полицейский заботливо завернули его в плед. И очередная запись в чате: "Все хорошо, кота забрали девочки - волонтеры". В полиции подтвердили, что пока котика взяли на передержку. Но уже многие рязанцы, следившие за развитием ситуации, заявили, что готовы взять его домой.