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06.04.2020 16:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Воронеже соседи устроили травлю семье, вернувшейся из-за границы

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

На окраине Воронежа соседи устроили настоящую травлю семье с двумя детьми вернувшейся из-за границы.

- У мамы появились признаки ОРВИ, ее госпитализировали. Тест показал отсутствие COVID-19. Но кое-кто из соседей не поверил и устроил настоящую травлю этой семье, - написала в соцсети пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова.

Фото: Павел Кононов/РИА Новости
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Свой пост она снабдила призывом "Давайте оставаться людьми" и сообщением, что в Масловке, поселке имени Буденного, селе Таврово и на близлежащих территориях заболеваний коронавирусом не зарегистрировано. По всей видимости, попавшая в опалу семья живет именно в этих местах, на юго-восточной окраине города.

В понедельник в Воронежской области зарегистрировано девять новых инфицированных COVID-19: семь женщин, мужчина и мальчик. Две дамы и мужчина приехали из-за границы, еще две и ребенок контактировали с приехавшими из-за рубежа, три дамы подцепили инфекцию в Москве, Подмосковье и соседней с Воронежем области.

- Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение, установлен полный круг их контактов, с ними ведется работа, - рассказали в департаменте здравоохранения.

Всего в больницах региона находится 16 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

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