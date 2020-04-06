В столице на три недели раньше открывается новый сезон велопроката. С 10 апреля и до конца месяца прокат будет бесплатным, но в первое время им смогут пользоваться только курьеры и волонтеры, которые ежедневно ездят по городу, чтобы помочь москвичам, находящимся в самоизоляции. В их распоряжении будут более 500 станций и почти 6 тысяч велосипедов.

Запустят прокат в этом году поэтапно. С 10 апреля заработает только половина станций, остальные станут доступными с 17 апреля. Департамент транспорта отмечает: по опыту других столиц мира, доступность велосипедов снижает количество передвижений горожан на метро и наземном транспорте. "Курьерам крупнейших служб доставки и городским волонтерам велосипед поможет быстрее добраться до жителей города по их поручениям", - уверены в дептрансе. Доступ к велопрокату могут получить и медработники, но это обсуждается.

Чтобы начать пользоваться прокатом, курьерские службы и организации волонтеров должны получить от мэрии инструкции по подключению к бесплатному тарифу. Предложением уже заинтересовались сервисы доставки еды Delivery Club и "Яндекс.Еда". Их курьерам придется зарегистрироваться в системе Велобайк через приложение или на сайте www.velobike.ru, активировать промокод в личном кабинете и подключить тариф "Служебный". Взять велосипед можно на одной станции, а вернуть на другой. Для горожан прокат до конца апреля работать не будет. В дальнейшем же, как и прежде, самые активные смогут приобрести абонемент на весь сезон и кататься до глубокой осени.

А как у вас?

Ростовчане могут приобрести некоторые товары с бесплатной и, как обещают магазины, бесконтактной доставкой на дом. Уведомления о новой безвозмездной услуге поступили на мобильный телефон и электронную почту. Выбор - от детской одежды до элитного чая.

Как пояснили по телефону в магазине, продавец приедет на безопасном такси и будет в защитной маске и перчатках. А товар можно выбрать по фото на странице бутика, снимки понравившейся вещи перешлют для более детального рассмотрения на телефон или e-mail.

Бесплатную доставку курьером предложили и на "горячей линии" торговой сети с широким ассортиментом обуви, одежды и аксессуаров. Крымский дизайнер и производитель галантереи из натуральной кожи доставляет свои сумки по городам полуострова также бесплатно, а кроме того, шьет маски и дарит их волонтерам, помогающим пожилым людям.

В Тамбове владелец нескольких пекарен Владимир Лещенко со 2 апреля бесплатно вкладывает теплые буханки в продуктовые наборы для пожилых людей. Двое его приятелей - тоже бизнесмены - подключились к акции. Один добавляет в "пайки" свои печенья, другой - мед. А владелец семейного супермаркета Денис Бастрыкин бесплатно доставляет покупки из своего магазина пенсионерам на дом.

В Сыктывкаре общественная организация "Сытый гражданин" раздает бездомным бесплатные сухие пайки. Деньгами общественникам помогают жители города. За три последних дня на карту проекта поступило больше 41 тысячи рублей. А одна из челябинских птицефабрик организовала благотворительную акцию помощи пожилым людям, находящимся дома из-за пандемии коронавируса. Всем желающим предлагают заказать на дом доставку бесплатного продуктового набора из десятка яиц и суповой курицы. Для этого достаточно лишь позвонить в кол-центр и сообщить свой возраст, адрес и телефон.

В Дагестане же водители решили помочь врачам, работающим в напряженном режиме. Желающие присоединиться к акции оставляют на своем автомобиле табличку "Довезу врача" и номер контактного телефона с хештегами #мывместе и #довезиврача.

Подготовили Тимур Алиев, Антон Валагин, Алена Ларина, Михаил Пинкус, Светлана Цыганкова