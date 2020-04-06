Власти Подмосковья пока не планируют вводить пропускной режим

Власти Подмосковья не планируют вводить пропускной режим передвижения по территории области, но работа над созданием платформы, позволяющей это сделать, идет. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью РБК.

По его словам, платформа, тестирование которой в настоящий момент идет полным ходом, будет размещена на официальном портале области mosreg.ru. На этой платформе нужно будет обозначаться всякий раз, когда человек собирается выйти из дома - на работу ли, в магазин или аптеку. "Сказать, что завтра мы ее включим, нельзя," - заявил губернатор, подчеркнув, что если скорость распространения коронавируса будет низкой, включения системы вообще удастся избежать.