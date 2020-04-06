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06.04.2020 13:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Подмосковья пока не планируют вводить пропускной режим

Текст: Ирина Рыбникова

Власти Подмосковья не планируют вводить пропускной режим передвижения по территории области, но работа над созданием платформы, позволяющей это сделать, идет. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в интервью РБК.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По его словам, платформа, тестирование которой в настоящий момент идет полным ходом, будет размещена на официальном портале области mosreg.ru. На этой платформе нужно будет обозначаться всякий раз, когда человек собирается выйти из дома - на работу ли, в магазин или аптеку. "Сказать, что завтра мы ее включим, нельзя," - заявил губернатор, подчеркнув, что если скорость распространения коронавируса будет низкой, включения системы вообще удастся избежать.

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