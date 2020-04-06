Заммэра Москвы рассказала о возрасте пациентов с коронавирусом

Половина больных коронавирусом в столице младше 45 лет. Об этом в интервью телеканалу "Россия 24" сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Болезнь, подчеркнула она, совсем не оглядывается на возраст: среди жертв коронавируса уже есть молодые. "Это те, у которых были хронические заболевания, это не совсем здоровые люди. Но в любом случае, они очень молоды, - рассказала Ракова. - Одному человеку 39 лет, другому - 34". В числе тяжелых больных, добавила она, тоже встречаются москвичи молодого возраста.

Анастасия Ракова еще раз призвала молодых горожан максимально ограничить социальные контакты и держать дистанцию, поскольку в зоне риска по-прежнему находятся возрастные друзья, родители, бабушки и дедушки.