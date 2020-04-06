КНР остановила перевозки с РФ на трех пунктах пропуска в Приморье

Китай остановил перевозку грузов через три пункта пропуска, расположенных на границе с Россией в Приморском крае: Пограничный - Суйфэньхэ, Полтавка - Дуннин и Турий Рог - Мишань. Об этом сообщает Генконсульство РФ в Харбине на своей странице в соцсети.

Причина остановки - неспособность китайских властей обеспечить проверку и карантин возросшего через них грузопассажирского потока. Поток грузов остановлен 6 апреля в 13.00 по пекинскому времени (04.00 мск). Таможенники выпускают столько грузовых автомобилей, сколько могут оформить на российской стороне.

Ранее сообщалось, что на китайской стороне границы в пункте пропуска Пограничный скопились грузовые автомобили из-за малой пропускной способности российской части пограничного автоперехода. Власти Поднебесной приняли решение расселять водителей грузовиков на ночь в местные гостиницы. В Генконсульстве РФ в КНР отмечают, что эта мера оправдана. В граничащем с приморским поселком Пограничный городе Суйфэньхэ выявлено 19 человек с COVID-19.

Другие два пункта пропуска продолжают работу в обычном режиме. Всего в Приморье пять автомобильных пунктов пропуска с КНР.