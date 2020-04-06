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06.04.2020 15:58
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин проверил ход работ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Текст: Кира Латухина
Глава государства обсудил в Кремле с вице-премьером - полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым и министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым развитие территорий Дальнего Востока и Арктики.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Владимир Путин предложил начать с того, как работают механизмы и инструменты развития - ТОРы и другие. На Дальнем Востоке с господдержкой реализуется 2283 проекта, общий объем состоявшихся инвестиций превысил триллион - сегодня это 1160 млрд рублей, начал с конкретики Трутнев. Причем на каждый рубль бюджетных вложений - 22,5 рубля средств частных инвесторов.

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
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Темпы роста промышленности в 2019 году там - 6 процентов, продолжил докладчик. Уже пять лет они вдвое выше, чем в среднем по стране. Но чтобы это почувствовали граждане, предстоит еще много работать. "Начали заниматься по вашему поручению социальной сферой", - сообщил вице-премьер. Инвестируется в целом 93 млрд за три года, построено 300 объектов, свыше 200 реконструировано. По программе "Один гектар" почти 80 тысяч человек получили участки. Средний срок предоставления - 34 дня.

Также начали готовить систему преференций по Арктической зоне. Законопроект разбит на две части. Первая - проекты по добыче углеводородного сырья, вторая часть - проекты в области углеводородного сырья на шельфе, производство СПГ, газохимия и другие недобычные проекты. Проект закона прошел первое чтение.

О работе по Бурятии и по Забайкалью глава государства расспросил министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. И там, и там созданы ТОРы, запланировано строительство и реконструкция социальных объектов, и президент хотел знать, как обстоят дела с финансированием и как разворачивается работа.

Фото: РИА Новости
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"На 3 млрд рублей в каждом регионе работы выполнены", - сообщил Козлов. Министр рассказал о "планах быстрых побед" - это поддержка точек роста не с точки зрения капитальной стройки. Так, в Улан-Удэ купили 15 трамвайных вагонов и поменяли 6 км путей, привел он пример. Кроме того, в Забайкалье нужно решать вопрос аэропорта "Чара". Проектирование сделано, взлетную полосу надо начинать строить, считает министр.

"И много внимания обратили на пожелания людей, вплоть до таких вопросов, которых нет ни в национальных проектах, ни в государственных программах, - это строительство простых, элементарных спортивных площадок во дворах", - рассказал Козлов. В Забайкалье в рамках этой программы было построено 100 площадок. Много отремонтировано и объектов социальной инфраструктуры.

Президент расспросил о работе по Арктике. Трутнев рассказал о системе преференций по пяти группам производств. Согласовано со всеми компаниями, федеральными ведомствами, исполнительной властью, заверил он. "Уверен в том, что данная система преференций даст толчок развитию Арктической зоны", - отметил вице-премьер.

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"Здесь достаточное количество довольно крупных проектов", - прокомментировал Владимир Путин. "Так точно, - подтвердил собеседник. - Настроены на выполнение задач, которые вы поставили по загрузке Северного морского пути, поэтому все это надо связать в один узел". "Здесь и добычные проекты, и недобычные?" - уточнил президент. "И недобычные, - пояснил докладчик. - Потому что должны быть гостиницы, должны быть рестораны, у людей должна быть возможность каким-то образом проводить досуг".

Еще глава государства поинтересовался, заметно ли льготирование. Ответ был утвердительный. "Там система немножко отличается от того, что мы предлагали, и принятых законов по Дальнему Востоку, - сказал Трутнев. - Нулевых льгот здесь, как правило, нет, льготы примерно на две третьих снижают ставку, но начинаются выплаты с первого года. Мы советовались с компаниями, их это полностью устраивает, потому что срок льгот более растянут". С другой стороны, территории сразу начнут получать налоги, то есть будет прибавка в бюджет за счет работы новых инвестпроектов, заключил он.

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