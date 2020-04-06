В Благовещенске школьники перешли на дистанционное обучение

С 6 апреля все школьники столицы Приамурья перешли на дистанционное обучение.

"К занятиям приступают ученики всех 20 школ города независимо от того, как работает учебное заведение: по четвертям или триместрам. Иначе ребята просто не успеют освоить программу", - написала на своей странице в Instagram мэр Благовещенска Валентина Калита.

Педагоги будут в электронном дневнике размещать задание на учебный день. На цифровой образовательной платформе опубликуют задание по темам, решение которых нужно будет прикреплять там же. А если потребуется уточнение, то можно написать учителю сообщение.

Тем, у кого нет возможности выхода в интернет, необходимо обратится к классному руководителю. Власти города обещают разобраться в каждом случае и подобрать подходящую форму дистанционного обучения.

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