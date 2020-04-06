В Якутии снят запрет на продажу алкоголя

В Якутии снят введенный ранее запрет на продажу алкоголя в Якутске, Нерюнгри, Мирном и поселке Жатай.

Запрет на реализацию спиртного на территории четырех муниципалитетов был установлен с 31 марта по 6 апреля в связи с введением в этих населенных пунктах режима полной самоизоляции. Новым указом, опубликованном на официальном информационном портале Якутии, глава региона Айсен Николаев отменил "сухой закон", но ввел временные ограничения на торговлю алкоголем уже на всей территории республики. Если прежде специализированные магазины могли торговать такой продукцией с 14.00 до 20.00, то с 6 апреля продажа спиртного разрешена лишь с 14 до 18 часов.

Снятие полного запрета Айсен Николаев объяснил предстоящими длительными нерабочими днями и рекомендацией Минпромторга РФ не вводить без крайней необходимости ограничений на продажи спиртного.