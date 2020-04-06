Новости

Чудо взаимовыручки: пикап помог внедорожнику выбраться из воды 08:07
В Якутии снят запрет на продажу алкоголя 08:04
Рейтинг Мун Чжэ Ина вырос на фоне успешной борьбы с коронавирусом 08:02
Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на дому 07:58
В Тюменской области три человека пострадали в результате стрельбы 07:56
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован 07:40
Еще у семи вернувшихся из России граждан КНР подтвержден коронавирус 07:29
Ученые Сингапура подсчитали предсимптомные шансы заразиться коронавирусом 07:21
Премьер-министр Ирландии будет раз в неделю работать врачом 07:12
Трамп увидел "свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом 06:47
В Приамурье выздоровела первая из заболевших COVID-19 06:41
В Хабаровском крае ухудшилось состояние двух пациентов с COVID-19 06:16
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19 06:00
АвтоВАЗ частично возобновляет работу с 6 апреля 06:00
В ЕАО из-за коронавируса закрыли все детские сады 05:59
American Airlines отменила почти все рейсы из аэропортов Нью-Йорка 05:30
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду 05:22
Генсек ООН сообщил о вспышке домашнего насилия на фоне пандемии COVID-19 05:20
В Приморье подтвержден восьмой случай заболевания COVID-19 05:17
В Бурятии число зараженных коронавирусом выросло до 43 05:07
КНР остановила перевозки с РФ на трех пунктах пропуска в Приморье 04:48
На Алтае выявили пять новых случаев COVID-19 04:48
Байден предложил провести виртуальный съезд Демократической партии 04:42
Трамп пожелал заразившемуся коронавирусом Джонсону скорейшего выздоровления 04:14
Российские больницы выписали еще 22 пациентов, излечившихся от коронавируса 04:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 08:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Якутии снят запрет на продажу алкоголя

Текст: Владимир Таюрский

В Якутии снят введенный ранее запрет на продажу алкоголя в Якутске, Нерюнгри, Мирном и поселке Жатай.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
СМИ: Правительству предложили ввести сухой закон на время пандемии

Запрет на реализацию спиртного на территории четырех муниципалитетов был установлен с 31 марта по 6 апреля в связи с введением в этих населенных пунктах режима полной самоизоляции. Новым указом, опубликованном на официальном информационном портале Якутии, глава региона Айсен Николаев отменил "сухой закон", но ввел временные ограничения на торговлю алкоголем уже на всей территории республики. Если прежде специализированные магазины могли торговать такой продукцией с 14.00 до 20.00, то с 6 апреля продажа спиртного разрешена лишь с 14 до 18 часов.

Снятие полного запрета Айсен Николаев объяснил предстоящими длительными нерабочими днями и рекомендацией Минпромторга РФ не вводить без крайней необходимости ограничений на продажи спиртного.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Силуанов рассказал о наступлении в экономике "новой реальности"
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду
Цены на жилье снизятся, если карантин затянется до середины лета
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом