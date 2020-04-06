В Приамурье выздоровела первая из заболевших COVID-19

36-летняя женщина, которой первой в Приамурье был поставлен диагноз - коронавирусная инфекция, уже выздоровела. К такому мнению пришли специалисты, исходя из данных лабораторных исследований, которые подтвердил отсутствие вируса в организме.

"Пациентка чувствует себя замечательно, мы ее готовим к выписке,- сказала руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Больными COVID-19 в Приамурье остаются еще три человека, все они члены одной семьи. Самое интересное в том, что у них полностью отсутствуют клинические признаки этого заболевания. На наличие вируса указали только данные лабораторного исследования.

Они сейчас изолированы в индивидуальные боксы амурской областной инфекционной больницы.

"В системе Роспотребнадзора достаточный запас тест-систем, которые передаются врачам. Забор анализов осуществляют только медицинские работники по показаниям",- говорится в официальном сообщении регионального правительства.

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