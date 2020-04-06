В Приамурье полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Благовещенске сотрудник полиции, управляя автомобилем, сбил женщину и скрылся с места преступления. Правоохранителя задержали инспекторы ДПС, от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

"Полицейский уволен из органов внутренних дел в связи с грубым нарушением служебной дисциплины", - говорится в официальном сообщении регионального УМВД.

Проводится служебная проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося. Также устанавливаются роли руководителей виновного в проведении целенаправленной работы с личным составом по профилактике и предупреждению служебной, транспортной дисциплины.

Пострадавшая проходит лечение в областной больнице.