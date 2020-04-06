Многочисленные опросы показывают, что больше всего претензий у населения к медицине "шаговой доступности".

Именно поэтому одним из важнейших федеральных проектов в нацпроекте "Здравоохранение" стала модернизация первичного звена - поликлиник, врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На совещании по этому проекту президент Владимир Путин напомнил, что из средств, выделенных на нацпроект, по двум программам на первичное звено здравоохранения предусмотрено 237,5 миллиарда рублей. "Это заметные, существенные ресурсы, которые должны быть истрачены с умом и должны дать хороший результат", - подчеркнул он.

Первое в стране общественное обсуждение проблем первичного звена состоялось осенью прошлого года в Казани. Татарстан был выбран не случайно: это один из немногих субъектов РФ, который успешно с 2012 года развивает сеть ФАП. С тех пор из бюджета республики ежегодно выделяют 330 миллионов рублей на эти цели. За это время в регионе построили уже более 500 ФАП, еще 9 планируют открыть в этом году. Добиться высоких темпов помогло внедрение модульной технологии. Первым в стране выпускать легкособираемые конструкции в стране начал завод "Нефтемаш". Он производит модульные ФАП трех типов - в зависимости от площади. Все они укомплектованы мебелью, необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами.

- Это очень удобно, можно сразу начинать работу, - говорит заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев. - Стоимость одного такого здания - не больше трех с небольшим миллионов рублей. Сборка модульной конструкции занимает около месяца. А срок эксплуатации такого ФАП составляет до 50 лет.

В больницах и поликлиниках Татарстана сейчас не хватает около полутора тысяч врачей

По его словам, программа полностью доказала свою состоятельность: уже сейчас на долю Татарстана приходится едва ли не половина всех построенных в стране ФАПов. Но просто построить и оснастить ФАП, пусть даже и в самом отдаленном населенном пункте, сегодня уже недостаточно. Важно обеспечить качество медпомощи. Помочь в этом призвана программа "Цифровой ФАП". По словам главврача Республиканской клинической больницы Рафаэля Шавалиева, в новом формате уже работают более 30 ФАП в Сабинском и Альметьевском районах республики. Специальное оборудование, установленное не только в ФАП, но и в поликлинике, к которой прикреплены сельчане, обеспечивает видеосвязь фельдшера с участковым врачом. А это возможность не только записать пациента в онлайн-режиме на прием или заглянуть в архив медицинских изображений, но и посоветоваться с коллегой по поводу лечения. В перспективе с помощью такого видеосервиса можно будет проводить консилиумы.

Главное, чтобы было кому. Проблема обеспеченности медучреждений кадрами по-прежнему стоит остро. По словам заместителя министра здравоохранения РТ Ильдара Фатихова, в больницах и поликлиниках республики сейчас не хватает около 1,5 тысячи врачей, из них почти тысяча специалистов требуется первичному звену. Полностью решить проблему в региональном здравоохранении удастся только к 2024 году.

В Сахалинской области реализуются шесть региональных проектов, цель которых - улучшить качество жизни населения, в том числе и медицинское обслуживание. С 2019 года в два раза увеличено финансирование ремонта медучреждений и закупки оборудования. Началась оптимизация системы первичной медико-санитарной помощи. За несколько лет планируется снести все ветхие медицинские объекты в селах и построить новые, модульные. Их вводят в эксплуатацию едва ли не каждый месяц. Так, в марте открылся ФАП в селе Хоэ Александровск-Сахалинского района. Раньше медицинскую помощь сельчанам оказывали в приспособленном помещении. В новом здании несколько кабинетов для приема пациентов и проведения процедур. Здесь же смогут работать и специалисты выездных бригад.

- Регулярно в село приезжают мобильные медкомплексы. Проводим рентгенодиагностику, маммографию. Большой популярностью пользуется передвижной стоматологический кабинет, - рассказывает главный врач Александровск-Сахалинской ЦРБ Елена Бабинец.

В ФАП работают две опытные медсестры. У каждой стаж в медицине - более 30 лет. В типовом здании медпункта есть двухкомнатная квартира для медработника. В Хоэ она пока не востребована, но при необходимости жилье приезжему специалисту предоставят моментально.

Медучреждения Сахалина почти на 100 процентов обеспечены широкополосным интернетом

В прошлом году на Сахалине и Курилах сдали семь новых ФАП и две амбулатории. В этом году строительство новых медпунктов начнется еще в пяти селах. А всего до 2022 года на островах планируется построить 13 ФАП и пять амбулаторий.

Островная кадровая программа для медиков уникальна, меры поддержки - беспрецедентные. Здесь специалисты получат самые высокие в России "подъемные" от 1,45 до 2,6 миллиона рублей - в зависимости от района трудоустройства. Кроме того, участникам программы компенсируют затраты на покупку жилья (до трех миллионов) или на его наем (до 25 тысяч рублей в месяц). Только в 2019 году в медучреждения региона приехали 222 специалиста. До 2024 года регион планирует привлечь более 900 медработников.

Дословно

Владимир Ющук, министр здравоохранения Сахалинской области:

- Мы внедряем проекты, которые уже показали свою эффективность: это "Бережливая поликлиника", "горячая линия" "1-300". Позвонив на нее, жители могут оставить обращение, рассказать о проблемах при оказании медпомощи. Цифровизация все глубже проникает в нашу отрасль - медучреждения почти на 100 процентов обеспечены широкополосным интернетом, осталось подключить только треть ФАПов. Приобретаем современное высокотехнологичное оборудование, делаем капитальный ремонт медучреждений. Почти 70 процентов зданий - старые, порой ветхие. Поэтому активно строим новые объекты. Будем продолжать эту работу, увеличивая темп.