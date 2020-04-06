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06.04.2020 08:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье 19-летний задержанный умер в отделе полиции

Текст: Артем Красиков

В Забайкальском крае в изоляторе временного содержания отдела полиции "Агинский" обнаружено тело 19-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

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"Фактов, указывающих на криминальный характер инцидента, не выявлено. Проводится доследственная проверка", - отмечается в сообщении СУ СК РФ по региону.

Специалисты осмотрели место происшествия, опросили дежурных ИВС и руководство отдела УМВД. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы.

Следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям или бездействию полицейских.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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