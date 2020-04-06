В Забайкалье 19-летний задержанный умер в отделе полиции

В Забайкальском крае в изоляторе временного содержания отдела полиции "Агинский" обнаружено тело 19-летнего мужчины без признаков насильственной смерти.

"Фактов, указывающих на криминальный характер инцидента, не выявлено. Проводится доследственная проверка", - отмечается в сообщении СУ СК РФ по региону.

Специалисты осмотрели место происшествия, опросили дежурных ИВС и руководство отдела УМВД. Назначено производство судебно-медицинской экспертизы.

Следователи дадут принципиальную правовую оценку действиям или бездействию полицейских.