АвтоВАЗ и "Прогресс" вышли на работу

Системообразующим предприятиям в Самарской области разрешили работать.

Президент дал регионам возможность самостоятельно принимать решения по введению ограничительных мер и по созданию особых условий работы экономики исходя из обстановки.

"Предприятия готовы взять на себя дополнительные ограничения в соблюдении санитарных норм, дезинфекции корпусов и обеспечить безопасность работы сотрудников. Но наш приоритет - забота о гражданах. Поэтому считаю важным обеспечить баланс между запуском экономики и сохранением здоровья людей", - отметил Самарский губернатор Дмитрий Азаров.

Запрет на работу также не будет распространяться на сельхозпредприятия, компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, на строителей, производителей товаров первой необходимости, организации, занимающиеся ремонтами автомобилей и медицинского оборудования. А еще на перевозчиков грузов, компании по производству питания (только на доставку), телеком-фирмы, страховщиков, социальных организаций, компаний ЖКХ-сектора и ветеринаров. Выйдут на работу также сотрудники АвтоВАЗа и Ракетно-космического центра "Прогресс".

В то же время даже часть сотрудников этих предприятий будет трудиться удаленно из дома.

С шестого апреля также началось дистанционное обучение у школьников и студентов - предварительно так будет до 30 апреля. Детские сады, как и прежде, работают по принципу дежурных групп - по заявкам работающих родителей.

В Самарской области режим самоизоляции продлится до 12 апреля, а дальше развитие событий будет зависеть от эпидемиологической ситуации. В целом по области снижается эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ, и во многом это происходит благодаря нерабочей неделе.

Пока в регионе все было выявлено 17 случаев заболевших, из которых девять полностью выздоровели, они выписаны из больницы. За время тестирования на коронавирус в регионе провели более семи тысяч исследований.

Все материалы сюжета COVID-19. Мы справимся! читайте здесь.