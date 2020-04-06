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06.04.2020 22:30
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Оренбуржье и АСИ запустят совместные проекты по развитию инвестклимата

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Агентство стратегических инициатив (АСИ) и правительство Оренбургской области запустят совместные проекты по улучшению качества жизни и инвестиционного климата в регионе. Об этом говорится в соглашении о сотрудничестве, которое подписали в Москве глава АСИ Светлана Чупшева и губернатор Оренбуржья Денис Паслер.
Фото: Пресс-служба АСИ Фото: Пресс-служба АСИ
Фото: Пресс-служба АСИ

Как отмечается в документе, речь идет о продвижении общественно значимых проектов малого и среднего бизнеса. Кроме того, стороны объединят усилия для помощи предпринимателям в борьбе с административными барьерами. Эксперты АСИ помогут в разработке новых механизмов по развитию социальной сферы - в частности, для ликвидации очередей в детские сады, подготовке кадров для МСП - в том числе по программам WorldSkills, а также создании системы независимой оценки качества работы социальных организаций региона.

Фото: Сергей Медведев
Оренбуржье планирует войти в топ-20 лучших регионов по инвестклимату

- Перед Оренбургской областью стоит серьезная задача по развитию инвестиционного потенциала. Принята "дорожная карта" по инвестиционному климату, - пояснил Денис Паслер. - Нам будет полезна организационная и экспертная поддержка.

Уже в текущем году в области планируют создать современный инвестиционный портал, который поможет в поиске площадок для размещения бизнеса и подборе инструментов господдержки. В числе приоритетных направлений совместной работы - сокращение сроков оказания государственных услуг и снижение административного давления на бизнес, экспертиза решений государственных органов и консолидация предпринимательского сообщества.

Оренбургский Центр поддержки экспорта вошел в число лучших в РФ

- Сегодня наш регион находится на 52-м месте в рейтинге инвестиционной привлекательности, но мы поставили задачу войти в двадцатку лучших по стране, - подчеркнул руководитель Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов. - Это возможно при условии совместной слаженной работы органов власти, общественных институтов и бизнеса. В рамках "дорожной карты" мы разработали более 150 мероприятий, которые должны обеспечить решение существующих проблем, а именно - снизить административные барьеры, ускорить сроки подключения объектов к электросети и получения разрешений на строительство. Хотим, чтобы это занимало не более 60 дней, а не 100, как сейчас. Меры поддержки малого и среднего бизнеса должны быть максимально эффективными. Опыт и знания федеральных коллег будут работать на благо нашей области.

Власть Работа власти Регионы Экономика Финансы Инвестиции Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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