Оренбуржье планирует войти в топ-20 лучших регионов по инвестклимату

В ближайшие годы Оренбургская область намерена совершить настоящий прорыв и войти в топ-20 российских регионов - лидеров по инвестиционной привлекательности. Какие шаги позволят достичь этой цели? Что является главным преимуществом Оренбуржья? На какую поддержку здесь может рассчитывать инвестор? На эти и другие вопросы "РГ" ответил генеральный директор Корпорации развития региона Игнат Петухов.

Улучшение инвестиционного климата сегодня значится в числе стратегических задач, стоящих перед областью. Почему этому вопросу уделяется такое значение?

Игнат Петухов: Оренбуржье сейчас находится на 52-м месте по РФ в рейтинге инвестиционной привлекательности. Разумеется, эта ситуация не устраивает ни руководство корпорации, ни руководство региона, ни сам бизнес. Мы поставили задачу войти в двадцатку лучших по стране.

Если оценивать уровень комфорта для предпринимателей у нас по десятибалльной шкале, то я поставил бы пятерку. С одной стороны - это традиционно хорошая оценка, но в то же время нам есть куда расти и развиваться. Для того чтобы дотянуть нынешнюю пятерку до десятки, нужен целый комплекс мер. Это и благоустройство городской среды - потому что предприниматели, как и все люди, хотят комфортно работать, отдыхать, учиться. И экономические аспекты в виде мер поддержки на уровне региона - чтобы бизнес чувствовал, что он нужен и важен. Тогда он будет создавать рабочие места, вкладывать инвестиции в уставной капитал, покупать новое оборудование, повышать производительность труда. Только комплексный подход поможет так изменить ситуацию, чтобы предприниматели не уезжали от нас, а наоборот, приезжали к нам из соседних регионов.

А вы пытались проанализировать - почему бизнес уезжает?

Игнат Петухов: Если бизнес уезжает - значит, в других субъектах ему комфортнее. Значит, мы должны посмотреть, в чем преимущества соседей, в чем мы уступаем и создать лучшие условия у нас.

Я могу выделить три главных причины, тормозящих развитие предпринимательства в регионе. В первую очередь, это чрезмерно активная контрольно-надзорная деятельность. Внеплановые проверки сильно мешают бизнесу. Мы должны сконцентрироваться на том, чтобы облегчить это бремя для субъектов МСП. Вторая проблема - кадровая. Предприятия сетуют на то, что им приходится тратить несколько лет, чтобы переобучить вчерашних выпускников вузов. Решение вопроса - в сокращении дистанции между бизнесом и образовательным учреждением. Оптимально - чтобы бизнес был заказчиком специалистов, которых готовят вузы. Зачастую университеты не всегда успевают адаптировать свои программы в соответствии с требованиями рынка, поэтому им необходимо наладить диалог с предпринимателями.

И третье условие - доступность финансовых ресурсов для бизнеса. Часто представители деловых кругов жалуются, что существующие проценты по кредитам завышены. Мы работаем над этим. В регионе уже около трех лет действует Гарантийный фонд, который позволяет субъектам МСП получить до 50 процентов гарантий по тем или иным кредитам. Он ведет деятельность по всей территории области, и эти услуги пользуются спросом.

Какие еще меры поддержки область готова предложить предпринимателям уже сегодня?

Игнат Петухов: Одно из главных конкурентных преимуществ Оренбуржья - наше приграничное положение. Поэтому сейчас у нас действует комплекс экспортной поддержки предприятий, которые могут продавать свою продукцию за рубеж и оставлять деньги в стране. Мы разработали более 20 услуг и в минувшем году около 700 предприятий уже получили эту помощь: начиная от разработки сайта на английском языке - заканчивая организацией бизнес-миссией, выставок. Все это мы предлагаем на условиях софинансирования. К примеру, у нас были выставки в Узбекистане, в Финляндии, в Италии…

И каковы результаты?

Игнат Петухов: Главные результаты - заключенные экспортные контракты. По итогам 2019 года удалось заключить 73 договора на сумму более полутора миллиарда рублей - это о многом говорит. За этот период мы с 52 места по поддержке экспорта среди всех аналогичных центров РФ переместились на 13-е. В числе стран, с которыми мы помогли наладить сотрудничество, - Узбекистан, Казахстан, Египет, Грузия и даже Вьетнам.

Какие бизнес-структуры могут рассчитывать на помощь корпорации?

Игнат Петухов: К нам может обратиться любой субъект малого и среднего предпринимательства. Это может быть даже владелец павильона с рынка. Мы предлагаем клиенту меню - на что он может рассчитывать. Как я уже говорил, помощь в реализации проекта оказывается на основе софинансирования: в разных долях - иногда 50 на 50, иногда 80 на 20. Но это необходимое условие - чтобы у предпринимателя было чувство, что он тоже отвечает за это своими деньгами.

А вы сами рискнули бы открыть бизнес в Оренбургской области?

Игнат Петухов: Если бы я был бизнесменом - безусловно. Точнее сказать - не рискнул, а уверенно открыл бы здесь свое дело. В регионе есть все условия для того, чтобы разворачивать свой потенциал. Да, проблемы имеются. Но преимуществ гораздо больше - это и близость к экспортным рынкам, и возможность коммуникации с образовательными учреждениями, и поддержка органов власти. Вообще в Оренбуржье очень открытые люди, готовые на диалог. Поэтому я считаю, что у нас есть все, чтобы стать самым комфортным регионом для бизнеса