В Оренбурге обсудили вопросы улучшения инвестклимата

Новости

В Польше предложили провести выборы президента по почте 00:26
В Нью-Йорке из-за переполненности моргов могут начать захоронения в парках 00:18
В Полтаве разбили мемориальную доску в память Петлюры 00:03
Фергюсон и Гэтжи подписали контракт на бой 18 апреля 06.04.2020
Бельгия начнет поэтапный выход из режима социальной изоляции 06.04.2020
Умер бывший тренер футбольных клубов "Реал" и "Барселона" 06.04.2020
СМИ: Надежда Бабкина госпитализирована с подозрением на коронавирус 06.04.2020
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии 06.04.2020
Источник: "Сельта" не отпускала Смолова в Россию 06.04.2020
В Великом Новгороде умер пациент с коронавирусом 06.04.2020
На 95-м году жизни умерла британская кинодива Онор Блэкман 06.04.2020
Минсельхоз: Причин для подорожания сахара нет 06.04.2020
Минкомсвязь опубликовала список бесплатных интернет-ресурсов 06.04.2020
"Аэрофлот" 7 апреля доставит россиян из Бангкока 06.04.2020
Во Франции за сутки скончались более 800 человек 06.04.2020
Ученые оценили риск заражения коронавирусом при дыхании и разговоре 06.04.2020
Джоан Роулинг рассказала, что обнаружила у себя симптомы коронавируса 06.04.2020
Число жертв коронавируса в США превысило 10 тысяч человек 06.04.2020
В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла 06.04.2020
Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году 06.04.2020
Московские экологи попросили не выпускать птиц на волю в Благовещение 06.04.2020
Депутаты предложат Мишустину помочь потерявшим работу из-за коронавируса 06.04.2020
В Крыму СК начал проверку отеля, принимавшего туристов 06.04.2020
Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией 06.04.2020
На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов 06.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 23:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Оренбурге обсудили вопросы улучшения инвестклимата

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Представители органов власти и бизнес-структур, общественники и журналисты стали участниками состоявшейся в Оренбурге стратегической сессии. Встреча была организована Корпорацией развития области. Как сделать регион максимально комфортным для бизнеса? Как привлечь в область инвесторов? Что нужно сделать, чтобы закрепить здесь молодые перспективные кадры? Эти вопросы стали главными темами обсуждения в рамках дискуссий и круглых столов.
Стратегическая сессия стала мозговым штурмом для коллективного решения наиболее острых проблем. Фото: Сергей Медведев Стратегическая сессия стала мозговым штурмом для коллективного решения наиболее острых проблем. Фото: Сергей Медведев
Стратегическая сессия стала мозговым штурмом для коллективного решения наиболее острых проблем. Фото: Сергей Медведев

Напомним, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Оренбургская область пока занимает 52-ю позицию, однако вскоре планирует войти в двадцатку лучших. Для достижения этой цели здесь принята специальная "дорожная карта", разработанная с учетом лучших региональных практик. Документ включает в себя 152 мероприятия. Стратегическая сессия стала своеобразным мозговым штурмом для коллективного решения наиболее острых проблем.

Фото: Сергей Медведев
Оренбуржье планирует войти в топ-20 лучших регионов по инвестклимату

- Парадокс, но в каком-то смысле у нас даже слишком много органов поддержки бизнеса - различных ведомств, проектов инициатив и так далее, - заявил оренбургский блогер, специалист по брендингу PR Виталий Койрах. - Все они стараются заявить о себе, а в итоге рядовой предприниматель не может понять, куда ему идти со своей проблемой. На мой взгляд, было бы здорово создать единый навигатор - чтобы бизнесмены знали, что туда можно обратиться с любым вопросом.

Маркетолог Ольга Иванченко посетовала, что многие предприниматели не знают о национальных проектах. А председатель Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков обратил внимание на проблему оттока кадров из области.

- Для того чтобы переломить эту тенденцию, важно создавать конкурентные рабочие места. Еще один инструмент - доступная ипотека: ведь, если ты вкладываешься в жилье, то привязываешься к региону, - поделился мнением участник обсуждения.

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье появится особая экономическая зона

Генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов заверил, что все предложения будут интегрированы в дорожную карту.

- Стратегическая сессия была проведена в рамках коммуникации между бизнесом, властью и общественными организациями, - резюмировал Игнат Петухов. - Мы решали конкретные задачи, стоящие перед регионом. И результаты уже есть. К примеру, компании, занимающиеся застройкой, жаловались на то, что у них нет понимания, куда им развиваться и где перспективные ниши. Они смогут получить ответы на эти вопросы в ходе мероприятия по актуализации генеральных планов в муниципальных образованиях. Другая проблема - избыток процедур при получении разрешений на собственность, строительство, регистрацию в налоговых органах и Росреестре. Это происходит из-за дискоммуникации между этими структурами. И одно из наших мероприятий предусматривает разработку единой платформы, позволяющей решать эти проблемы в режиме одного окна, и в рамках тех конкурентных сроков, которые действуют в разных субъектах. Так, некоторые регионы снижают сроки регистрации юрлиц до 6 дней. И мы тоже ставим перед собой такую задачу.

Как отметили в Корпорации развития Оренбуржья, дорожная карта и в дальнейшем будет дополняться, чтобы достигнуть поставленной цели - повысить инвестиционную привлекательность региона.

Власть Работа власти Регионы Экономика Бизнес Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия возобновляет спецрейсы для возвращения граждан из-за рубежа
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом