В Оренбурге обсудили вопросы улучшения инвестклимата

Представители органов власти и бизнес-структур, общественники и журналисты стали участниками состоявшейся в Оренбурге стратегической сессии. Встреча была организована Корпорацией развития области. Как сделать регион максимально комфортным для бизнеса? Как привлечь в область инвесторов? Что нужно сделать, чтобы закрепить здесь молодые перспективные кадры? Эти вопросы стали главными темами обсуждения в рамках дискуссий и круглых столов.

Напомним, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Оренбургская область пока занимает 52-ю позицию, однако вскоре планирует войти в двадцатку лучших. Для достижения этой цели здесь принята специальная "дорожная карта", разработанная с учетом лучших региональных практик. Документ включает в себя 152 мероприятия. Стратегическая сессия стала своеобразным мозговым штурмом для коллективного решения наиболее острых проблем.

- Парадокс, но в каком-то смысле у нас даже слишком много органов поддержки бизнеса - различных ведомств, проектов инициатив и так далее, - заявил оренбургский блогер, специалист по брендингу PR Виталий Койрах. - Все они стараются заявить о себе, а в итоге рядовой предприниматель не может понять, куда ему идти со своей проблемой. На мой взгляд, было бы здорово создать единый навигатор - чтобы бизнесмены знали, что туда можно обратиться с любым вопросом.

Маркетолог Ольга Иванченко посетовала, что многие предприниматели не знают о национальных проектах. А председатель Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области Ярослав Чирков обратил внимание на проблему оттока кадров из области.

- Для того чтобы переломить эту тенденцию, важно создавать конкурентные рабочие места. Еще один инструмент - доступная ипотека: ведь, если ты вкладываешься в жилье, то привязываешься к региону, - поделился мнением участник обсуждения.

Генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов заверил, что все предложения будут интегрированы в дорожную карту.

- Стратегическая сессия была проведена в рамках коммуникации между бизнесом, властью и общественными организациями, - резюмировал Игнат Петухов. - Мы решали конкретные задачи, стоящие перед регионом. И результаты уже есть. К примеру, компании, занимающиеся застройкой, жаловались на то, что у них нет понимания, куда им развиваться и где перспективные ниши. Они смогут получить ответы на эти вопросы в ходе мероприятия по актуализации генеральных планов в муниципальных образованиях. Другая проблема - избыток процедур при получении разрешений на собственность, строительство, регистрацию в налоговых органах и Росреестре. Это происходит из-за дискоммуникации между этими структурами. И одно из наших мероприятий предусматривает разработку единой платформы, позволяющей решать эти проблемы в режиме одного окна, и в рамках тех конкурентных сроков, которые действуют в разных субъектах. Так, некоторые регионы снижают сроки регистрации юрлиц до 6 дней. И мы тоже ставим перед собой такую задачу.

Как отметили в Корпорации развития Оренбуржья, дорожная карта и в дальнейшем будет дополняться, чтобы достигнуть поставленной цели - повысить инвестиционную привлекательность региона.