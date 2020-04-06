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06.04.2020 22:49
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Оренбуржье появится особая экономическая зона

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа появится в ближайшем будущем в Оренбургской области. Соответствующий указ подписал губернатор региона Денис Паслер.
Новая ОЭЗ станет мощным импульсом в возрождении трудовой сталвы Оренбуржья. Фото: Сергей Медведев Новая ОЭЗ станет мощным импульсом в возрождении трудовой сталвы Оренбуржья. Фото: Сергей Медведев
Новая ОЭЗ станет мощным импульсом в возрождении трудовой сталвы Оренбуржья. Фото: Сергей Медведев

Напомним, что впервые о планах по созданию ОЭЗ лидер региона заявил на проходившем в ноябре международном экономическом форуме "Оренбуржье - сердце Евразии". Затягивать с реализацией проекта власти не стали. Опубликованный на днях указ губернатора содержит дорожную карту - в соответствии с ней, до 30 июля рабочей группе из числа представителей профильных министерств предстоит подготовить заявку для получения финансирования проекта из федерального бюджета.

Фото: Сергей Медведев
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Располагаться ОЭЗ будет на территории Оренбургского района. За предстоящие четыре месяца здесь необходимо завершить работу по формированию списка участков, которые войдут в зону, и провести процедуры по межеванию, выкупу и переводу земель из категории сельскохозяйственных в категорию промышленных.

- Особая экономическая зона станет мощным импульсом в возрождении трудовой славы Оренбуржья, - отметил член рабочей группы проекта - гендиректор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов. - На сегодня в стране действует 25 ОЭЗ, где создано 30 тысяч новых рабочих мест на современных предприятиях. Все это помогает формировать индустриальное будущее страны. Первоочередная задача, стоящая сегодня перед корпорацией развития - привлечь в регион серьезные компании, чтобы им было выгодно работать у нас и создавать новые рабочие места. Причем выгодно это должно быть не только бизнесу, но и людям - жителям нашей области. Мы верим в том, что создание зоны с особым экономическим режимом поможет Оренбургской области стать максимально привлекательной для инвесторов.

Кстати

Рабочую группу, которая занимается составлением заявки, возглавила и.о. вице-губернатора по экономической и инвестиционной политике Наталья Левинсон. В состав группы вошли также министр экономического развития Денис Гончаров, первый замминистра сельского хозяйства Григорий Захаров, директор департамента архитектуры Наталья Ибрагимова, министр финансов Татьяна Мошкова, глава Минстроя Александр Полухин, руководитель областного управления кадастровой службы Владислав Решетов, а также министр природных ресурсов Александр Самбурский и глава Оренбургского района Василий Шмарин.

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