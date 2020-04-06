В Оренбуржье приняли дорожную карту по инвестклимату

В Оренбуржье взят курс на развитие инвестиционного потенциала: область планирует войти в число самых комфортных для бизнеса регионов страны. Программным документом для достижения этой цели стала "дорожная карта", разработанная Корпорацией развития Оренбургской области.

В "дорожную карту" включены 152 мероприятия. Особое внимание уделено таким направлениям, как взаимодействие с предпринимательским сообществом, работа по контрольно-ревизионной деятельности, цифровизация и принятие новых нормативных актов.

Как уже писала "РГ", по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Оренбургская область пока занимает 51-ю позицию. В планах на ближайшую перспективу - войти в топ-20 лучших.

- Это абсолютно реально, - уверен генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов. - В числе лидеров рейтинга - такие гиганты, как Москва, Татарстан, Тюменская область, которые годами вкладывались в инфраструктуру, создавая свою привлекательность. Но почетное место наряду с ними занимают небольшие субъекты - Смоленская, Тамбовская области. Губернатор дал задачу сформировать дорожную карту, в рамках которой будет запланирована проектная работа с четкими сроками и ответственными исполнителями. Для нас эта дорожная карта - гибкий рабочий инструмент. Каждый квартал мы будем ее модернизировать и улучшать: потому что только в живом диалоге между бизнесом, общественными организациями и органами власти мы сможем нащупать наконец-то тот вектор развития, который нам необходим. Этот диалог очень важен для всех нас: если мы будем замалчивать имеющиеся проблемы, ситуация не изменится.