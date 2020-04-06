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06.04.2020 13:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Самарской области системообразующим предприятиям разрешили работать

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Самарской области заработали системообразующие предприятия. Правительство региона приняло постановление в рамках указа президента по режиму работы отдельных организаций в апреле.
На "АвтоВАЗе" пообещали выполнять все санитарные нормы. Фото: Пресс-центр "АвтоВАЗа" На "АвтоВАЗе" пообещали выполнять все санитарные нормы. Фото: Пресс-центр "АвтоВАЗа"
На "АвтоВАЗе" пообещали выполнять все санитарные нормы. Фото: Пресс-центр "АвтоВАЗа"

Напомним, президент разрешил регионам самостоятельно принимать решения по введению ограничительных мер и по созданию особых условий работы экономики из ходя из обстановки.

Фото: iStock
В Самарской области бизнесу выдадут микрозаймы под один процент

- Предприятия готовы взять на себя дополнительные ограничения в соблюдении санитарных норм, дезинфекции корпусов и обеспечить безопасность работы сотрудников, -отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Но наш приоритет - забота о гражданах. Поэтому считаю важным обеспечить баланс между запуском экономики и сохранением здоровья людей.

Запрет на работу не распространяется на сельхозпредприятия, компании, занимающиеся добычей полезных ископаемых, на строителей, производителей товаров первой необходимости, организации, занимающиеся ремонтами автомобилей и медицинского оборудования, а также на перевозчиков грузов, компании по производству питания (только на доставку), телеком-фирмы, страховщиков, социальных организаций, компаний ЖКХ-сектора и ветеринаров. Вышли на работу и сотрудники "АвтоВАЗа" и Ракетно-космического центра "Прогресса". При этом часть сотрудников этих предприятий трудится в дистанционном режиме.

В то же время у ряда инвесторов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции появляются новые возможности. В частности это касается сферы лекарственных препаратов, фармацевтических субстанций, медицинских изделий и оборудования. На финансирование таких проектов Гарантийный фонд Самарской области выдает микрозайм под один процент в размере от 200 тысяч до пяти миллионов рублей сроком на три года. Причем погашать кредит можно будет только спустя семь месяцев после его выдачи.

Фото: iStock
В условиях повышенной готовности инвесторам уделят особое внимание

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в регионе проводится последовательная работа по обеспечению устойчивого социально-экономического развития экономики области и минимизации негативного влияния распространения нового коронавируса: ряд важных и необходимых решений на региональном уровне самарские власти уже приняли, и дальше меры поддержки будут расширяться.

Надо сказать, что несмотря на условия самоизоляции несмотря на ограничения по передвижению Агентство по привлечению инвестиций Самарской области остается на связи и в удаленном режиме взаимодействует с бизнесом в режиме "одного окна". Для получения информации по вопросам налоговых льгот, мер поддержки инвесторов, инвестиционных площадок, актуальных инвестпредложений можно заполнить заявку на инвестиционном портале Самарской области или прислать запрос по почте info@investinsamara.ru.

Справка "РГ"

На едином региональном бизнес-портале www.mybiz63.ru создан раздел по антикризисным мерам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Он содержит все принимаемые документы на федеральном и региональном уровнях, разъяснение порядка действия предпринимателей ситуации угрозы новой коронавирусной инфекции, а также ответы на часто задаваемые вопросы. Для обращений предпринимателей работает телефон горячей линии: 8(800)300-63-63.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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