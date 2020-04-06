Жителя Прикамья будут судить за стрельбу по машинам из пневматики

В Прикамье 55-летнего местного жителя обвиняют в намеренном повреждении чужого имущества.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, в полицию обратились жители Кунгура, которые обнаружили вмятины и царапины на своих автомобилях, припаркованных на стоянке возле городского предприятия, где они работают.

Сотрудники полиции выяснили, что стреляли по автомобилям из пневматического пистолета. В скором времени удалось задержать подозреваемого. Он дал признательные показания, что в ночное время стрелял из пневматического пистолета по автомобилям, стоящим на автостоянке городского предприятия, которые, по его мнению, были неправильно припаркованы и мешали движению других транспортных средств.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.