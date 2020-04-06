Губернатор Красноярского края выступил с обращением к жителям

Уважаемые жители Красноярского края!
Как вы знаете, Президент России Владимир Владимирович Путин продлил нерабочие дни по всей стране до начала мая. При этом глава государства наделил руководителей регионов определенными полномочиями. В зависимости от развития ситуации мы можем ограничивать деятельность предприятий и учреждений, устанавливать особый порядок передвижения людей и транспорта. Это касается как всего края, так и отдельных муниципальных образований.
Какие решения приняты мною сегодня? Режим самоизоляции, установленный указом от 31 марта, будет действовать в полном объеме до особого распоряжения. Край находится в новой реальности. Запрещено выходить из дома без уважительной причины. Сотни тысяч людей живут в условиях серьезных ограничений, с которыми они не сталкивались никогда. Понимаю, что это очень непросто, но отменять их сейчас нельзя.
Мы вступаем в начальную стадию эпидемии, и как она будет развиваться, сказать не может никто. Не исключаю, что потребуются дополнительные ограничения. Например, контроль въезда и выезда из городов и поселков края, временная изоляция (карантин) для пассажиров, прибывающих из городов со сложной эпидемиологической обстановкой. В то же время для ряда населенных пунктов в северных территориях и в сельской местности этот режим можно ослабить. По каждому из них решения будут приниматься отдельно.
Нам приходится идти, что называется, по лезвию бритвы. С одной стороны - сохранять барьеры на пути инфекции. С другой - беречь экономический потенциал. Именно поэтому мною подписан указ, существенно расширяющий перечень видов организаций, деятельность которых будет разрешена уже со следующей недели.
В их числе непрерывно действующие предприятия энергетики и теплоснабжения; медицинские организации и организации социального обслуживания; печатные и электронные СМИ; организации строительной, сельскохозяйственной, лесной, дорожной отраслей и многие другие.
Кроме того, смогут выполнять свои обязанности сотрудники, которые ведают вопросами безопасности и поддерживают системы жизнеобеспечения в тех хозяйствующих субъектах, деятельность которых ограничена.
При этом руководители всех организаций должны минимизировать количество персонала и жестко соблюдать все требования, установленные моими указами и постановлениями правительства края.Обращаю ваше внимание, что продолжат работу магазины с продуктами питания и товарами первой необходимости. Будет работать общественный транспорт и службы доставки. Вновь откроются зоомагазины и ветеринарные клиники. Будут совершаться экстренные и неотложные нотариальные действия.
Другой мой указ содержит пакет предложений по поддержке малого и среднего предпринимательства. В частности, до минимума снизятся ставки налогов по упрощенной системе налогообложения и ставки по единому налогу на вмененный доход. Наиболее пострадавшие организации будут освобождены от уплаты налога на имущество. Вводятся послабления по транспортному налогу, аренде государственного и муниципального имущества.
Понимая, что проблемы в экономике в первую очередь бьют по людям, мы разработали ряд социальных мер. Будет обеспечена выплата пособий по безработице, размер которых возрастет в полтора раза. Увеличится адресная материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией. Ресурсным организациям рекомендовано предоставлять коммунальные услуги, даже если они не оплачены, а на задолженность не должна начисляться пеня. Все это поможет пережить сложный период.
Перечень краевых инструментов поддержки, к сожалению, ограничен. Но уверяю вас: все, что можно сделать на нашем уровне, сделано будет обязательно.
С содержанием принятых документов вы можете ознакомиться уже сегодня на официальном краевом портале.
Дорогие мои земляки!
Возобновляя работу многих предприятий и организаций, мы восстанавливаем деловую активность. Без этого нормальная жизнь невозможна. Но тем самым мы делаем более хрупкими барьеры на пути эпидемии. Укрепить их можно лишь одним способом - еще большей самодисциплиной, еще большей ответственностью в соблюдении санитарных норм и ограничений везде - на работе, дома, на улице. Нужно сократить социальные контакты, строго придерживаться мер профилактики.
Не сделаем этого - рискуем получить вспышку эпидемии, которая нанесет мощный удар по здоровью людей, экономике, а значит, по нашей жизни в целом.
Я надеюсь - нет, я уверен, что у каждого из нас в отдельности и у всех вместе хватит понимания, организованности и терпения, чтобы такого не допустить.
А значит, мы победим!