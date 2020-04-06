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06.04.2020 19:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Устроились по-семейному

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Одна из крупнейших больниц Иркутска - Медсанчасть ИАПО - на 14 дней закрыта на карантин. Подвел господин случай. У мужчины, которого привезла туда "скорая" с внебольничной пневмонией, оказался положительным предварительный тест на COVID-19. Пациента перевезли в Инфекционную больницу, а вот Медсанчасти, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора, рекомендовано провести "дополнительные противоэпидемические мероприятия". Их смысл - изоляция пациентов и медперсонала. Как живут и работают врачи больницы, изучала корреспондент "РГ".
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вход на территорию Медсанчасти перегораживает шлагбаум. Трое охранников решительно встают на моем пути: "Вход на территорию запрещен!" Справки и удостоверения, открывающие двери в самые высокие кабинеты, тут оказываются бесполезны. Спасает звонок главному врачу - Евгений Выговский готов взять ответственность за мою безопасность на себя.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Облачаемся в перчатки, маски... Идем по территории: вокруг ни души. Пусто даже под окнами роддома, на площадке, где обычно дежурят счастливые отцы. Зато у Евгения Леонидовича беспрестанно звонит телефон (и это необычно: как правило, его беспокоят лишь в исключительных случаях).

- Осваиваем дистанционный формат работы, - шутит он. - Оперативно решаем рабочие вопросы и возникающие проблемы.

Рабочих вопросов вагон. В стационаре оказались заперты на две недели 120 пациентов и 45 медиков, и надо как-то организовать их жизнь. Пациенты, положим, по палатам. А врачи? Им надо где-то спать, что-то есть, как-то мыться. Но, оказалось, все решаемо.

- Врачи устроились в ординаторских, у нас там диваны везде, - рассказывает по телефону Оксана Серебренникова, старшая медсестра приемного отделения. - Мы с девчонками в комнате отдыха разместились. Постелили на кушетки матрасы - и чем не кровати? Охраннику каталку в качестве спального места выделили, он у нас круглосуточно на посту же... Постельное белье нам выдали, все необходимое - бритвы мужчинам, нам косметику - родственники передали. Понятно, что условия не как в пятизвездочном отеле - здание-то старое. Но главное - чисто все, аккуратненько. Словом, нормально устроились, по-семейному. Уже шутим по поводу карантина.

За время изоляции в роддоме Медсанчасти появились на свет девять малышей

Что касается передач, то они - и для врачей, и для пациентов - теперь осуществляются "бесконтактно": перед приемным отделением стоит тележка, куда родственники и друзья складывают вещи и продукты, упакованные в герметичные пакеты, и наклеивают записочки. Когда тележка наполняется, из приемника выходит санитар и втягивает ее внутрь. И обрабатывает пакеты и тележку.

- С бытом проблем нет, - подтверждает Евгений Выговский. - Я за другое переживаю: сложно 24 часа в течение 14 дней находиться на работе... У многих дома семьи, маленькие дети - и беспокойство людей можно понять. Пока, слава богу, все спокойно...

Несколько человек зашли в стационар уже после объявления режима изоляции. Один из них - Павел Нургалиевич Хазиев, заведующий травматологическим отделением.

- У меня там пациенты, - объяснил он. - Им нужны перевязки, лечение, внимание... Работаю один за троих, день пролетает - оглянуться не успеваешь. Хорошо еще, что отделение не полностью заполнено: у нас 46 коек, а пациентов 34. Но я-то ладно, вот девчатам-сестричкам тяжеловато. Они теперь и за постовых, и за палатных, и за операционных...

Фото: iStock
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Настроение медиков передается и пациентам - никто не скандалит. Обстановка внутри мирная и уютная: обычная больничная жизнь - кто-то дремлет, кто-то читает, кто-то идет на процедуры.

В роддоме, который тоже живет в режиме изоляции, жизнь, что называется, кипит. За время изоляции там появились на свет девять малышей. "Наталья Евгеньевна рожает круглосуточно", - шутит главный врач.

- Первые два дня и правда был шквал родов, - поясняет Наталья Евгеньевна Агеева, заведующая отделением патологии беременных. - А сегодня вот первый спокойный день, родов нет. Даже как-то непривычно. Но главное - все детки и мамы здоровы.

...Мы поднимаемся в кабинет к главврачу. Административный корпус стоит отдельно, и он открыт. В приемной я не успеваю сказать "здравствуйте", как мне на руки плещется дезинфектант. "У нас особый режим! Все строго! - сурово заявляет санитарка. - Все обрабатываем!" И решительно направляется к Евгению Леонидовичу. Это всех рассмешило... И я понимаю: все будет хорошо.

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