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06.04.2020 13:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Кузбасские врачи получат по 100 тысяч рублей за борьбу с COVID-19

Текст: Юлия Потапова

В Кузбассе медицинские работники, оказывающие помощь больным коронавирусной инфекцией в стационарах, получат денежные премии.

По решению регионального руководства, вознаграждение для врачей, непосредственно работающих с инфицированными, составит 100 тысяч рублей, для среднего медицинского персонала - 70 тысяч, а для младшего медицинского и иного персонала - 35 тысяч рублей. Как подчеркнул глава региона Сергей Цивилев, медики сейчас, в условиях борьбы с коронавирусом, находятся на передовой, и их необходимо поддержать.

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За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено два новых случая заражения инфекцией.

Таким образом в регионе насчитывается пять инфицированных, двое из которых уже выздоровели.

Как сообщает пресс-служба местного правительства, очередные больные направлены в городскую больницу № 29 города Новокузнецка. А еще один пациент с подтвержденным диагнозом по-прежнему лечится в областной клинической инфекционной больнице в Кемерове. Кроме того, под наблюдением медиков находится 11 человек с подозрением на вирус (еще вчера таких было трое): пришлось госпитализировать всех близко контактировавших с зараженными. В условиях изоляции им проводят диагностические мероприятия.

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