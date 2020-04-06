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06.04.2020 20:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов

Текст: Любовь Проценко

Как отметил в своем аккаунте в Instagram вице-премьер, речь идет о регионах с низкими социально-экономическими показателями.

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"Завершаем разработку индивидуальных программ развития регионов с низкими социально-экономическими показателями. На этой неделе будут готовы все 10! Это станет хорошим заделом для развития регионов!" - написал он.

Напомню, ранее глава правительства РФ уже утвердил программу развития Курганской области. Программы разрабатываются так же для Республики Алтай, Карелии, Тывы, Чувашской республики, Псковской области, Республики Калмыкия, Республики Марий Эл, Республики Адыгея и Алтайского края.

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