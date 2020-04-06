Новосибирский губернатор напомнил о самоизоляции после поездок в столицы

В Новосибирской области 4 апреля введен режим самоизоляции для граждан, которые прибывают из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Об этом глава региона Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в областном правительстве, отметив, что основная угроза распространения коронавирусной инфекции исходит от приезжающих из-за границы либо Москвы и Санкт-Петербурга.

Все прибывающие из столичных городов должны получить уведомление с предписанием соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. Граждане должны уведомить своих работодателей о том, что они вынуждены находиться дома. Для тех, кто по каким-то причинам не может пребывать в домашних условиях, предусмотрена обсервация.

- Работодатели для обеспечения безопасности своих коллективов обязаны отстранить таких граждан от работы и дать им возможность пройти двухнедельную самоизоляцию, - подчеркнул Андрей Травников. - Режим самоизоляции и жесткие противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Глава региона отметил, что согласно федеральному закону № 99 от 2 апреля этого года усилена ответственность за нарушение противоэпидемических мер - вплоть до уголовной ответственности. Андрей Травников призвал глав муниципалитетов обратить на это особое внимание.

Справка "РГ"

В Новосибирской области реализуются необходимые меры по профилактике распространения коронавируса. Усилен контроль в аэропорту Толмачево, на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведен инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций. С 31 марта действуют ограничения доступа людей и транспортных средств - они продлены до 30 апреля. В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия: телефон - 112. Телефон горячей линии по вопросам борьбы с распространением коронавируса: 8-800-2000-112.