Новосибирский губернатор напомнил о самоизоляции после поездок в столицы

Новости

Мишустин раскритиковал решение губернаторов о закрытии границ регионов 11:16
На Кубани выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом 10:10
Утвержден порядок возврата билетов на отменные культурные мероприятия 11:08
Итальянский проект ГАЗ-24 "Волга", от которого отказались в СССР 11:07
Свердловских медиков и волонтеров обеспечат бесплатным питанием 11:00
Почти 85% заболевших коронавирусом в Москве - младше 65 лет 10:58
Цены на нефть отыграли утреннее падение после новостей об ОПЕК+ 10:58
Умерла актриса из "Лолиты" Ширли Дуглас, мать Кифера Сазерленда 10:55
Командование США объявило режим ЧС для американских военнослужащих в Японии 10:54
Пять человек вылечились от коронавируса в Подмосковье 10:43
Аксенов допустил ослабление ограничительных мер в Крыму 10:39
Какие рамные внедорожники-ветераны Toyota продает до сих пор 10:34
В регионах ЦФО система дистанционного обучения дала сбой 10:28
Минкурортов Крыма предложило меры для спасения отрасли 10:28
В центре Петербурга четверо вооруженных мужчин отобрали еду у курьера 10:26
В Москве от коронавируса выздоровели еще 12 пациентов 10:26
Один из самых мощных в мире 9-мм патронов разработали в России 10:24
У вернувшегося из Мексики крымчанина нашли COVID-19 10:23
Жителя Прикамья будут судить за стрельбу по машинам из пневматики 10:23
В Австралии закрыли самый популярный пляж из-за нарушителей карантина 10:21
Застрявших в Корее туристов вывезут в Хабаровск сегодня ночью 10:20
"Бумеранг" получит новый корпус с усиленной защитой 10:20
Американцы китайского происхождения столкнулись с расизмом из-за COVID-2019 10:14
В Иркутске умер первый пациент с коронавирусной инфекцией 10:10
В Кузбассе автомобиль скорой помощи перевернулся на трассе 10:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 11:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор напомнил о самоизоляции после поездок в столицы

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области 4 апреля введен режим самоизоляции для граждан, которые прибывают из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Об этом глава региона Андрей Травников сообщил на оперативном совещании в областном правительстве, отметив, что основная угроза распространения коронавирусной инфекции исходит от приезжающих из-за границы либо Москвы и Санкт-Петербурга.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирский губернатор обратился к пожилым с просьбой побыть дома

Все прибывающие из столичных городов должны получить уведомление с предписанием соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель. Граждане должны уведомить своих работодателей о том, что они вынуждены находиться дома. Для тех, кто по каким-то причинам не может пребывать в домашних условиях, предусмотрена обсервация.

- Работодатели для обеспечения безопасности своих коллективов обязаны отстранить таких граждан от работы и дать им возможность пройти двухнедельную самоизоляцию, - подчеркнул Андрей Травников. - Режим самоизоляции и жесткие противоэпидемические мероприятия продолжаются.

Глава региона отметил, что согласно федеральному закону № 99 от 2 апреля этого года усилена ответственность за нарушение противоэпидемических мер - вплоть до уголовной ответственности. Андрей Травников призвал глав муниципалитетов обратить на это особое внимание.

Справка "РГ"

В Новосибирской области реализуются необходимые меры по профилактике распространения коронавируса. Усилен контроль в аэропорту Толмачево, на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведен инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций. С 31 марта действуют ограничения доступа людей и транспортных средств - они продлены до 30 апреля. В регионе создан оперативный штаб по профилактике коронавирусной инфекции, работает круглосуточная горячая линия: телефон - 112. Телефон горячей линии по вопросам борьбы с распространением коронавируса: 8-800-2000-112.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Утвержден список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей
Эпидемиолог назвал вакцинацию эффективным способом профилактики COVID-19
Роскосмос: "Союз-2.1а" ждет первый полет с экипажем
Российские эксперты назвали регионы с самыми высокими затратами на еду
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Что нужно знать при выборе между бумажной и электронной трудовой книжкой
Какие меры вводит правительство в связи с коронавирусом