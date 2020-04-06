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06.04.2020 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Новосибирском нетрезвый начальник отдела ГИБДД протаранил Infiniti

Текст: Наталья Граф

В Новосибирской области проводится проверка по факту ДТП с участием сотрудника ГИБДД.

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В воскресенье, 5 апреля в городе Куйбышеве начальник одного из райотделов ГИБДД сел за руль Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с автомобилем Infiniti. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Как отмечают в полиции, нетрезвый сотрудник ГИБДД нарушал правила в нерабочее время в гражданской одежде и не имел при себе табельного оружия.

- Сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области. - А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

В отношении нарушителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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