В Кузбассе автомобиль скорой помощи перевернулся на трассе

Трое работников бригады скорой помощи, направлявшейся на вызов, пострадали во время ДТП на 187-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий - Междуреченск в Кузбассе.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД, авария произошла в 6.30 местного времени в городе Мыски. Медицинский УАЗ столкнулся с легковым авто Mazda Familia.

По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель иномарки, при повороте налево не убедившийся в безопасности маневра. В этот момент "скорая" шла на обгон. В результате пострадали три человека из бригады врачей.

Согласно данным регионального Центра медицины катастроф, машина "скорой" перевернулась, и трое пострадавших - фельдшер 1978 года рождения, медсестра 1975 года рождения и водитель 1971 года рождения - в состоянии средней степени тяжести были доставлены в больницу. Водитель легковушки не пострадал.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.