В Северске обрушилась часть стены клинической больницы

В закрытом городе Северске Томской области обрушилась часть стены клинической больницы.

- Обрушилась наружная часть фронтона, кирпичная, выступающая над фасадом здания. Пострадавших нет, - сообщил ТАСС главный врач больницы Александр Маевский.

По словам Маевского, больница продолжит работу, опасности дальнейшего разрушения нет.

Причины обрушения пока неизвестны, они будут установлены в ходе экспертизы. Больница давно нуждается в ремонте. Корпус, где произошло обрушение кладки, был построен в 1956 году.