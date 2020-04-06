На Ставрополье выявлено девять новых случаев заболевания COVID-19

В Ставропольском крае выявили девять новых случаев коронавируса. Об этом в понедельник сообщил на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

- Мы получили из Москвы результаты повторных проб по 10 пациентам с подозрением на коронавирус. К сожалению, у 9 из них подтвердился диагноз коронавирусная инфекция, - заявил он.

Сейчас на Ставрополье 20 подтвержденных случаев COVID-19. Сообщается, что состояние всех заболевших стабильное. При этом пятеро пациентов уже выздоровели. Медики ждут повторные результаты анализов еще 12 пациентов.

Кстати, ранее Владимиров продлили режим самоизоляции граждан в крае до 30 апреля. Однако, он также добавил, что если ситуация с коронавирусом улучшится, ограничения снимут раньше срока.