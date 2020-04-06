Тренер сборной РФ по борьбе передал Осетии 10 тонн антисептиков

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев передал Северной Осетии 10 тонн различных дезинфицирующих средств. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе парламента республики.

Еще пять тонн антисептиков Дзамболат Тедеев отправил в Южную Осетию, где он родился. Все медикаменты, которые купил главный тренер, он передал Минздраву РСО - Алания и Минздраву Южной Осетии, чтобы поддержать врачей и пациентов, нуждающихся в дезинфицирующих средствах во время эпидемии коронавируса.

"Да, это правда, я отправил помощь в Северную и Южную Осетию, - прокомментировал Дзамболат Тедеев. - Сейчас такое время, надо поддерживать друг друга, чем мы можем. Если есть такая возможность".

Также главный тренер сборной России по вольной борьбе признался, что купил много медицинских масок и раздает их всем знакомым, поскольку далеко не у каждого человека есть возможность их приобрести.

Кстати

Дзамболат Тедеев родился в 1968 году в Южной Осетии. Знаменитый борец вольного стиля, чемпион Европы и СССР, заслуженный тренер России. Занимал пост главного тренера мужской сборной России по вольной борьбе с 2001 по 2012 год. Покинул этот пост в феврале 2012 года по собственному желанию и вновь его занял в январе 2016 года. Под руководством Тедеева мужская сборная России по вольной борьбе ни разу не проигрывала чемпионаты Европы и Олимпийские игры в командном зачете. Является депутатом Парламента РСО - Алания шестого созыва.