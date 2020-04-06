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06.04.2020 14:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тренер сборной РФ по борьбе передал Осетии 10 тонн антисептиков

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев передал Северной Осетии 10 тонн различных дезинфицирующих средств. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе парламента республики.

Фото: Из личного архива Алисы Вериной
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Еще пять тонн антисептиков Дзамболат Тедеев отправил в Южную Осетию, где он родился. Все медикаменты, которые купил главный тренер, он передал Минздраву РСО - Алания и Минздраву Южной Осетии, чтобы поддержать врачей и пациентов, нуждающихся в дезинфицирующих средствах во время эпидемии коронавируса.

"Да, это правда, я отправил помощь в Северную и Южную Осетию, - прокомментировал Дзамболат Тедеев. - Сейчас такое время, надо поддерживать друг друга, чем мы можем. Если есть такая возможность".

Также главный тренер сборной России по вольной борьбе признался, что купил много медицинских масок и раздает их всем знакомым, поскольку далеко не у каждого человека есть возможность их приобрести.

Кстати

Дзамболат Тедеев родился в 1968 году в Южной Осетии. Знаменитый борец вольного стиля, чемпион Европы и СССР, заслуженный тренер России.  Занимал пост главного тренера мужской сборной России по вольной борьбе с 2001 по 2012 год. Покинул этот пост в феврале 2012 года по собственному желанию и вновь его занял в январе 2016 года. Под руководством Тедеева мужская сборная России по вольной борьбе ни разу не проигрывала чемпионаты Европы и Олимпийские игры в командном зачете. Является депутатом Парламента РСО - Алания шестого созыва.

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