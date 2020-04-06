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06.04.2020 18:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Дербенте отменили запрет на въезд и выезд из города

Текст: Тимур Алиев (Дербент)

Городской оперативный штаб снял запрет на въезд в город для иностранных и иногородних граждан, сообщили "РГ" в пресс-службе муниципалитета. Он был введен первого апреля в целях недопущения распространения в городе коронавируса.

Снятие запрета члены штаба мотивировали тем, что мера являлась неэффективной.

В частности, не могли вовремя попасть на работу сотрудники городской больницы и других медицинских учреждений, а также служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Фото: Роскосмос
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Пожаловались на столь строгие меры и жители близлежащих районов республики, которые собирались ехать на лечение в городскую больницу, обслуживающую 14 муниципалитетов.

Ограничение въезда и выезда из Дербента также сказалось и на городской экономике.

В настоящее время подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в городе нет. В Дагестане по состоянию на шестое апреля диагноз COVID-19 был подтвержден у 30 человек, среди них восемь детей, сообщает Минздрав Дагестана.

Четыре человека выздоровели и выписаны из больницы, лечение продолжают 26 человек.

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