В КЧР медикам доплатят за работу с больными коронавирусом

В Карачаево-Черкесии будут установлены стимулирующие выплаты из республиканского бюджета работникам медицинских организаций, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

По решению главы республики Рашида Темрезова, врачи будут получать доплату в размере 30 тысяч рублей в месяц, 25 тысяч рублей - среднему медицинскому персоналу и 20 тысяч рублей - младшему медицинскому персоналу.

Общий размер доплаты из регионального и федерального бюджета врачам составит порядка 50 тысяч рублей.

Отметим, что в Карачаево-Черкесии зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекцией.

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