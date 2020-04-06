"Аэрофлот" 7 апреля доставит россиян из Бангкока

Сразу два рейса планирует выполнить "Аэрофлот" во вторник, 7 апреля, из столицы Таиланда Бангкока, сообщает авиакомпания. Первый вылет назначен на 10.00 местного времени, самолет совершит посадку в Петербурге (в 17.00 мск) и оттуда отправится в Москву, где ожидается прибытием в 19.20 мск. Второй борт отправится напрямую в Шереметьево. Вылет в 12.00 тайского времени, прибытие - 18.15 мск.

Кроме того, "Аэрофлот" готов выполнить рейсы из Нью-Йорка и Мале, назначенные на 7 и 8 апреля. Пока что авиакомпания ожидает разрешение на выполнение этих полетов.

Ранее МИД России опубликовал контакты, по которым российские граждане, желающие вернуться на родину, могут сообщить о себе властям страны. Рекомендовано обращаться по телефонам экстренной связи и в социальные сети российских загранучреждений, звонить на круглосуточные телефоны оперативных дежурных департамента ситуационно-кризисного центра МИД России: +7(495) 587 88 60, +7(499) 244 19 77, +7 (499) 244 19 88, +7(499) 244 28 47 или писать в мессенджер WhatsApp на номер +7 985 046 52 97. Кроме того, помощь можно запросить и через аккаунты МИД РФ в социальных сетях Facebook, Twitter, Instagram, ВКонтакте.