Артисты Михайловского театра показали балет в самоизоляции

Артисты Михайловского театра, которые также сейчас находятся на самоизоляции, продолжают тренировки. Они сняли видео, в котором показали, как в танце моют посуду, подметают пол и прыжками направляются за покупками.

За несколько часов ролик набрал почти двадцать тысяч просмотров. Идея ролика принадлежит Заслуженному артисту России, премьеру Михайловского театра Ивану Васильеву. Он снялся в видео вместе со своей женой Марией Виноградовой.

Как будто на сцене театра, Иван кружил с Марией по кухне, помогая донести кастрюлю до плиты.

В съемках также приняли участие звезды Михайловского театра Ирина Перрен, Валерия Запасникова, Элла Перссон, Александр Омар.

Спектакли в Михайловском театре не идут уже три недели. В связи с непростой эпидемической ситуацией артисты не ездят в театр на репетиции. Но чтобы не потерять форму, они танцуют дома, даже выполняя простейшие бытовые вещи. Пользователи соцсетей тепло приняли ролик и настойчиво просят артистов снять второй акт балета в самоизоляции.