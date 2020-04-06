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06.04.2020 23:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Больше четырех тысяч петербуржцев обратились к волонтерам #Мывместе

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Пенсионеры, находящиеся в режиме самоизоляции, все чаще обращаются на горячую линию проекта #Мывместе, чтобы попросить добровольцев сходить за продуктами или лекарствами. И это правильно.
Елизавета Ротенберг, помощник координатора проекта #Мывместе. Фото: Архив Елизаветы Ротенберг Елизавета Ротенберг, помощник координатора проекта #Мывместе. Фото: Архив Елизаветы Ротенберг
Елизавета Ротенберг, помощник координатора проекта #Мывместе. Фото: Архив Елизаветы Ротенберг

По данным Смольного, меньше, чем за две недели работы акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса, на горячую линию позвонили 4319 пожилых петербуржцев. 2738 заявок уже выполнены. Куплены продукты, доставлены жизненно необходимые лекарства. Добровольцы работают в действительно напряженном режиме, но стараются разбирать заявки как можно скорее. Читать рабочую переписку в волонтерском чате - сплошное удовольствие:

Фото: Евгения Цинклер / РГ
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"Две заявки - на Днепропетровской и Таврической улицах".

"Беру обе!"

"Ай! Не успел! Друг, поделись…"

"Ладно, уступаю одну, бери Таврическую".

"Спасибо! Буду должен".

"Ребята, вы великолепны!"

Волонтерская работа на вызовах непроста, но ничуть не легче приходится волонтерам-координаторам проекта, которые практически круглосуточно обрабатывают заявки, созваниваются со стариками, делают отчеты и очень переживают за результат. Между тем, почти все они - студенты-старшекурсники, которые помимо этой добровольной нагрузки должны дистанционно учиться.

Елизавета Ротенберг - пятикурсница Медуниверситета имени Мечникова, будущий косметолог. И в то же время волонтер-медик. Девушка признается, что добровольчество стало для нее дверью в новую жизнь:

- На самом деле я интроверт, стараюсь избегать любого общения, к тому же у меня жуткая боязнь сцены. Поэтому поначалу мне казалось очень сложным участвовать в волонтерских проектах, ведь приходилось каждый день общаться с новыми людьми. Но вскоре я поняла, что вступила в очень дружелюбное и искреннее общество, где все поддерживают друг друга и помогают. Я стала более открытой и уверенной в себе, к тому же приобрела новых друзей. Волонтерство зацепило меня как никакое другое дело, и теперь я не представляю себя без участия в различных проектах и помощи другим людям.

Фото: iStock
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В проекте #Мывместе Елизавета работает помощником координатора, а в редкие свободные часы сама выполняет заявки.

- Да, иногда морально непросто. Некоторые пожилые люди капризничают - издержки возраста, - продолжает Елизавета. - Бывают странные заявки. Например, пенсионеры вызывают волонтеров для того, чтобы вынести маленький пакетик мусора. Или оставляют заявку на покупку продуктов, а по факту пытаются послать за алкоголем и сигаретами. Волонтеры такие требования, конечно, не выполняют. Помню, был вызов, когда бабушка попросила помыть ей окна и сделать стрижку. Приходится деликатно отказывать, говорить, что это не является функционалом волонтера. Но большинство пенсионеров искренне радуются нашей помощи, перезванивают, передают слова благодарности. И на фоне их радости все остальное - такие мелочи!

Контакты

Оставить заявку на получение волонтерской помощи можно по телефону 8-800-200-34-11, а также с помощью мобильного приложения "ОНФ.Помощь".

Телефон круглосуточной петербургской горячей линии: (812) 245-32-20

Информационно-справочная служба системы социальной защиты населения Санкт-Петербурга: (812) 241-20-57.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург COVID-19. Мы справимся!

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