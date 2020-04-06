Директор РНБ обратился к читателям, чтобы обсудить новый сайт

В обращении, в частности, сказано: "Сегодня "Публичка" и мы все находимся в необычных условиях самоизоляции. Пришлось даже вспомнить, как во времена Оленина и Пушкина библиотека закрывалась пять месяцев, когда до Северной столицы добралась эпидемия холеры. Для нас ситуация осложняется еще и потому, что многое надо делать срочно: в связи с вводом в эксплуатацию второй очереди на Московском проспекте, проектированием третьей очереди, аварийной ситуацией на набережной Фонтанки, перемещением фондов".

Александр Вершинин отмечает, что обычно ремонт, строительство раньше приводили к закрытию библиотеки. Например, во время тридцатилетнего директорства Алексея Николаевича Оленина - в общей сложности на шесть лет. Сегодня библиотеке удавалось делать все необходимое при реконструкции и переезде, не прерывая библиотечного обслуживания.

- И сейчас, несмотря на пандемию - библиотека живет, - подчеркивает ее генеральный директор. - Хотелось бы поблагодарить всех, кто несет дежурство, обеспечивает безопасность, функционирование, уборку и дезинфекцию объектов инфраструктуры организации. Признателен также моим коллегам, которые дистанционно обеспечивают бесперебойную работу информационных систем, программно-аппаратного комплекса, поиск справочной информации, доступность на портале электронных копий книг и рукописей, видео- выставок, -экскурсий, -лекций.

Учитывая сегодняшние обстоятельства, РНБ активизировала работу по совершенствованию дистанционного обслуживания и уже предложили для публичного обсуждения новый сайт.

Обсудить его, высказать предложения по совершенствованию Александр Вершинин призвал и читателей.