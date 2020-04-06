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06.04.2020 11:27
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Директор РНБ обратился к читателям, чтобы обсудить новый сайт

Текст: Ольга Штраус
Генеральный директор Российской национальной библиотеки Александр Вершинин обратился к читателям, предлагая обсудить вместе с ними новый сайт учреждения.

В обращении, в частности, сказано: "Сегодня "Публичка" и мы все находимся в необычных условиях самоизоляции. Пришлось даже вспомнить, как во времена Оленина и Пушкина библиотека закрывалась пять месяцев, когда до Северной столицы добралась эпидемия холеры. Для нас ситуация осложняется еще и потому, что многое надо делать срочно: в связи с вводом в эксплуатацию второй очереди на Московском проспекте, проектированием третьей очереди, аварийной ситуацией на набережной Фонтанки, перемещением фондов".

Российская национальная библиотека расширяет свои пространства

Александр Вершинин отмечает, что обычно ремонт, строительство раньше приводили к закрытию библиотеки. Например, во время тридцатилетнего директорства Алексея Николаевича Оленина - в общей сложности на шесть лет. Сегодня библиотеке удавалось делать все необходимое при реконструкции и переезде, не прерывая библиотечного обслуживания.

- И сейчас, несмотря на пандемию - библиотека живет, - подчеркивает ее генеральный директор. - Хотелось бы поблагодарить всех, кто несет дежурство, обеспечивает безопасность, функционирование, уборку и дезинфекцию объектов инфраструктуры организации. Признателен также моим коллегам, которые дистанционно обеспечивают бесперебойную работу информационных систем, программно-аппаратного комплекса, поиск справочной информации, доступность на портале электронных копий книг и рукописей, видео- выставок, -экскурсий, -лекций.

Учитывая сегодняшние обстоятельства, РНБ активизировала работу по совершенствованию дистанционного обслуживания и уже предложили для публичного обсуждения новый сайт.

Обсудить его, высказать предложения по совершенствованию Александр Вершинин призвал и читателей.

Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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