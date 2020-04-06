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06.04.2020 16:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура выявила в интернете новые фейки о коронавирусе

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура направила очередные требования в Роскомнадзор о блокировке в Сети материалов с фейковой информацией о коронавирусе.
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

Как сообщили обозревателю "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в Генпрокуратуре были рассмотрены материалы прокуроров Санкт-Петербурга, Татарстана, Чувашии, Пермского края и Курской области о размещении в "ВКонтакте", Facebook и Instagram недостоверной общественно значимой информации.

Фото: Ростовский государственный медуниверситет
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Так, в статье "Методы борьбы с коронавирусом в институте ФСБ (г. Санкт-Петербург)", говорилось о том, что в учебном заведении в настоящее время 70 процентов курсантов заболели коронавирусной инфекцией. Однако, согласно информации клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, а также института ФСБ России, в учебном заведении нет зараженных коронавирусной инфекцией.

В соцсети "ВКонтакте" был размещен материал о том, как купить документы на право свободного передвижение по территории Татарстана во время пандемии. При этом автор утверждает, что это "все законно и легально".

Также в Instagram выявлена видеозапись, на которой женщина убеждает подписчиков о необходимости игнорирования призывов к самоизоляции и применения мер индивидуальной защиты.

В сообществе "Мы из Чувашии" в соцсети "ВКонтакте" выявлен материал в котором говорится буквально следующее: "С завтрашнего дня закроют въезд и выезд из города, а также все передвижения по селам республики. Сегодня дают возможность добраться до мест постоянного жительства. Завтра уже по спецпропускам и разрешениям. Будут писать протоколы. Рассматривается штраф от 40 тыс. до 70 тыс. рублей. Разрешения выдаваться будут по местам работы".

Вместе с тем, в соответствии с письмом администрации Чебоксар, решения об ограничении на территории муниципального образования въезда и выезда, выдаче специальных разрешений на передвижение не принимались.

Также "ВКонтакте" был размещен очередной видеоролик под названием "Пока люди сидят дома, в города стягиваются войска Росгвардии, военные едут в Москву" и комментарии, содержащие недостоверную информацию. Этот же материал был размещен и в YouTube.

Также на этом же ресурсе выявлен видеоролик под названием "Новая Конституция задним числом напечатана и стоит на полках! Новости Россия 2020". Аналогичный ролик размещен на видеосервисе Youtube.

Фото: Christopher Furlong/Getty Images
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Кроме того, пользователь в комментарии указал следующее: "Новая конституция уже подписана, все решается без народа, коронавируса нет. Поэтому и войска в Москве", "В Италии центральная больница работает в обычном режиме. Больных нет".

Согласно информации первого заместителя руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, до 7 мая 2020 года три раза в неделю осуществляются перевозки сотрудников Росгвардии в Алабино для тренировок в рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы.

На странице одного из пользователей Facebook размещен следующий комментарий: "Посмотрите, как клоуны из администрации Курской области проводят тестирование. В регионе нет тестов, а они всех тестируют...".

По информации главного врача Курского клинического кожно-венерологического диспансера, клинико-диагностическая лаборатория получает тест-системы для определения коронавируса. Данные тест-системы применяются для диагностики всех пациентов, забор материала которых производился в мобильном комплексе на Театральной площади в количестве 60 исследований в сутки.

К публикации под заголовком "Подскажите, я в мурино снимаю квартиру, но сейчас перебралась к родственникам во Всеволожск, очень хочу в один день аккуратно приехать и забрать свои вещи, и некоторую мебель, в город пускают, если есть договор аренды или нет? Пропустят ли газель? Или абсолютно все въезды закрыты?" (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены) один из пользователей оставил комментарий следующего содержания: "Все закрыто. Всюду военные и росгвардия. Сегодня перебежками и ползком кое-как из Мурино выбрался. Был ранен в ногу".

Естественно, что подобное сообщение "шутника" ничего общего с действительностью не имеет, но некоторые граждане тем не менее верят подобным вбросам.

Другой пользователь к статье под заголовком "В Оренбурге умер пациент с короновирусом. Это первый случай смерти за пределами Москвы" опубликовал комментарий: "… В Казани несколько умерло уже" (стиль, орфография и пунктуация авторов сохранены).

Однако, согласно официальной статистике на территории Татарстана смертельных случаев в связи с заболеванием коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Еще один пользователь прокомментировал публикацию "Пермяки, берегите себя и своих близких!" следующим образом: "Народ это просто палитика, в Перми не обнаружили ни одного зараженных. Это всё делается чтобы поднять цены на бензин на продукты цены на авио и в поезде. И конечно на коммунальные. Всё что я написал просмотрите своими глазами после пятого" (стиль, орфография и пунктуация автора сохранены).

По данным министерства здравоохранения Пермского края, общее число заболевших коронавирусом COVID-19 на 3 апреля 2020 года составило 14 человек.

Таким образом, как подчеркнули в Генпрокуратуре, на всех вышеуказанных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности.

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