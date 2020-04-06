В центре Петербурга четверо вооруженных мужчин отобрали еду у курьера

В Петербурге полицейские раскрыли нападение на курьера службы доставки. Злоумышленники с пистолетом отобрали у него заказ и скрылись.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, злоумышленники сами сделали заказ еды в службе доставки, а когда курьер привез его, то просто отобрали пакеты и едой и не заплатили. Курьер обратился в полицию.

Мужчин задержали возле дома номер 9 по улице Гончарной, они были автомобиле Kia Rio. У одного из мужчин при себе был травматический пистолет с патронами. Нападавшим от 37 до 30 лет, все они нигде не работают.

Сейчас на них завели административное дело за мелкое хулиганство, но в полиции не исключают того, что нападавших могут привлечь и к уголовной ответственности.