В Череповце осудили мужчину, обезобразившего возлюбленную на 8 марта

В Череповце суд вынес приговор мужчине, который обезобразил свою гражданскую жену после празднования 8 марта. Он разбил о ее лицо фужер, в результате на лице женщины остались глубокие шрамы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, нападение произошло в прошлом году, когда мужчина и его гражданская супруга отмечали Международный женский день.

Женщина была жестоко избита и долгое время пролежала в больнице. Денег на пластическую операцию у пострадавшей не было, но только вмешательство хирургов такого профиля может избавить ее от шрама на левой щеке.

На нападавшего завели уголовное дело. Он полностью признал свою вину.

Ближайшие четыре года мужчина проведет в исправительной колонии общего режима. Пострадавшей от его рук возлюбленной, он должен выплатить 150 тысяч рублей. Еще 31,5 тысяч рублей мужчине придется выплатить страховой компании в счет оплаты лечения женщины.