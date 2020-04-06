В Ленинградском зоопарке показали, как живут животные без посетителей

Несмотря на то, что уже почти три недели Ленинградский зоопарк не принимает посетителей, жизнь здесь продолжает кипеть. Каждый день около трети сотрудников выходят на работу, чтобы накормить обитателей зоопарка и привести в порядок их вольеры. Несколько работников сняли видео, в котором показали, как выглядит зоопарк без посетителей.

Жизнь животных в Ленинградском зоопарке довольно динамична. Их не только кормят, но и тренируют, чтобы они не потеряли форму. На кадрах видео показано, как рысаков по-прежнему выводят на прогулку вдоль манежа.

Также сотрудники зоопарка продолжают тренировать крупных кошек и белых медведей. Например, медведице Хаарчане не относят еду в вольер, это было бы слишком просто. Кормление Хаарчаны - это всегда игра. Работники зоопарка кидают рыбу в бассейн, а медведица ловит добычу. Как в дикой природе.

Обычно посмотреть на кормление Хаарчаны собираются десятки посетителей, каждый прыжок медведицы люди встречают аплодисментами. Сейчас хлопать некому и медведица, поймав очередную рыбину, с удивлением смотрит по сторонам, будто ожидая похвалы.

Поведение обитателей зоопарка диктует весна. Птицы начинают токование, а зайцы меняют белую шубку на серую. У обезьян в самом разгаре брачные игры. Японские макаки проявляют заботу, чистя друг другу шерсть, а кошачьи лемуры заигрывают, дергая своих половинок за длинные хвосты.