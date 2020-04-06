В Петербурге продавцов БАДов отправили в колонию на четыре года

Красногвардейский районный суд Петербурга вынес решение по делу о продаже БАДов пенсионерам. На скамье подсудимых оказалось двадцать человек, двое из них приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Так, по данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, двое руководителей группы проведут по четыре года в колонии общего режима. Остальные подсудимые получили условные сроки от полутора до трех с половиной лет.

В Следственном комитете по Санкт-Петербургу уточняют, что преступная группа действовала с 2014 по 2016 годы. Участники находили телефоны пожилых людей, в том числе жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны.

По телефону участники группы представлялись сотрудниками медицинских организаций и убеждали собеседников, что у них имеются крайне серьезные проблемы со здоровьем и спасти их могут только инновационные препараты, которые можно приобрести у звонящих. Многие люди верили, тогда к ним домой приезжали курьеры, отдавали БАДы и забирали деньги.

Проблема в том, что пожилых петербуржцев вводили в заблуждение. Во-первых, им продавали не лекарства, а биологически активные добавки к пище. Во-вторых, цены на эти БАДы были сильно завышенными.

Всего в деле 18 эпизодов, а обманули пенсионеров более чем на 7,5 миллиона рублей. При этом во время обысков у участников группы удалось найти лишь два миллиона.