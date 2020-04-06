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06.04.2020 19:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сердечное дело

В Петербурге программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями приносит первые результаты
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Спецвыпуск № 74(8128)
В Санкт-Петербурге утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2019-2024 годы".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Она была вызвана насущной необходимостью: по данным Петростата, в 2018 году показатель смертности от болезней системы кровообращения (БСК) составил 641,5 случая на 100 тысяч населения, а это более 57,8 процента в общей структуре смертности в Санкт-Петербурге. Подводить итоги работы программы пока рано, но первые выводы о ее действенности уже можно сделать.

В городе функционируют 15 центров оказания экстренной помощи пациентам с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда на базе крупнейших городских стационаров и клиник федерального подчинения. Из них 13 дежурят ежедневно и круглосуточно. Эти учреждения оснащены современным оборудованием.

Фото: iStock
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Оно было обновлено в последние годы, кроме того, критически важное оборудование дублируется.

- Это крайне важно, - отмечает заведующий научно-исследовательской лабораторией коронарного синдрома НМИЦ им. Алмазова, кандидат медицинских наук Алексей Яковлев. - Если в стационар привозят одновременно двух пациентов, нуждающихся в экстренной операции, помощь сразу оказывается обоим. В подобные центры пациентов обычно госпитализируют бригады скорой и неотложной помощи. Это лучший способ: с одной стороны, сразу проводится базовая диагностика, регистрируется ЭКГ, начинается лечение. С другой - пациента транспортируют под наблюдением медицинского работника, и в случае необходимости он может справиться с жизнеугрожающими осложнениями, которые могут развиться в ранние сроки инфаркта.

В городе функционируют 15 центров оказания экстренной помощи пациентам с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда

Вторая важная особенность госпитализации пациентов с подозрением на инфаркт - централизованное управление процессом. Чтобы получить экстренную помощь, никакие специальные направления не нужны. Пациента везут в ближайший стационар, где есть специализированная кардиологическая помощь. Но при этом врачей больницы заранее предупреждают о его прибытии, и они готовы провести необходимые процедуры сразу, не теряя времени. При выборе оптимального пути госпитализации учитывается и наличие свободных коек, и недавнее поступление тяжелых пациентов, чтобы избежать, например, одномоментного поступления нескольких больных с инфарктом в один и тот же стационар, и даже пробки на дорогах.

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- Сложностей с маршрутизацией сейчас нет, - отмечает Алексей Яковлев. - Есть некоторая напряженность в южных районах города, население которых быстро растет, но в ближайшее время там планируется открытие дополнительного центра.

В целевых показателях программы указано, насколько должна уменьшиться смертность от сердечно-сосудистых заболеваний: к концу 2020 года - до 43 случаев на 100 тысяч населения, а к концу 2024 года - до 37.

- Смертность от болезней системы кровообращения (БКС) как в целом в России, так и в Санкт-Петербурге в последние годы стабильно снижается, - продолжает Алексей Яковлев. - Но этот показатель многофакторный. И если в прошлом основную роль в его снижении играли улучшение экстренной помощи, увеличение охвата высокотехнологичной помощью, то сегодня на первый план выходят организация помощи пациентам с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями и первичная профилактика - здоровый образ жизни, борьба с факторами риска: курением, артериальной гипертензией, повышенным уровня холестерина.

Смертность от болезней системы кровообращения в Петербурге в последние годы снижается

Этой работе в Санкт-Петербурге тоже уделяют немало внимания: в медицинских организациях города организовано 272 школы взрослых пациентов, имеющих факторы риска развития хронических заболеваний. В 73 поликлиниках для взрослого населения организовано 225 школ, из них 71 школа - для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, ежегодно проводится около 27 тысяч бесед и лекций для целевых групп взрослого населения, растет число изданий санитарно-просветительской литературы.

- Смертность от БСК высока не только в России, но и во всех странах постсоветского пространства, в Восточной Европе. Это не уникальная проблема, и, к сожалению, нет одной простой причины, которую можно было бы взять и сразу исправить, - подчеркивает Алексей Яковлев. - Речь идет о приверженности здоровому образу жизни и здоровому питанию, сокращению распространенности курения, злоупотребления алкоголем, поддержании нормального уровня артериального давления, если необходимо - на фоне приема доступных лекарств. Медицинская сторона этих профилактических мер часто не требует сложного и нового медицинского оборудования или особой квалификации врачей - необходима организация их систематического исполнения, следования рекомендациям, принятым международным сообществом.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Конечно, ситуация с лечением инфарктов и других сердечно-сосудистых заболеваний в таком мегаполисе, как Петербург, обстоит гораздо лучше, чем в глубинке. Какие меры помогают выровнять эти условия?

- Региональные программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают меры, направленные на разные аспекты, - дооснащение больниц современным оборудованием, подготовку врачей-специалистов, повышение информированности населения, улучшение экстренной помощи, льготное обеспечение лекарствами, контроль качества помощи, - говорит Алексей Яковлев. - В этом перечне каждый пункт важен, и одни меры зачастую не работают без других. Если, например, население информировано о симптомах инфаркта и относится к ним с настороженностью, то пациент с инфарктом, скорее, вовремя обратится за помощью. Хорошо подготовленные специалисты быстро и адекватно оценят ситуацию и выполнят с использованием нового оборудования высокотехнологичное вмешательство. При выписке будут назначены необходимые лекарства, которые пациент получит на льготной основе, будет их регулярно принимать и состоять на диспансерном наблюдении у врача по месту жительства. Результат лечения у такого пациента будет очень хорошим.

Острый вопрос сейчас - контроль за терапией пациентов после их выписки из стационара

Однако с развитием информационных технологий и у жителей отдаленных населенных пунктов, и у врачей, обслуживающих их, появились новые возможности.

- Это технологии, позволяющие получать современную медицинскую помощь даже на расстоянии, - подтверждает Алексей Яковлев. - Телемедицинские консультации уже стали повседневной реальностью. Например, в Центре Алмазова телемедицинский центр работает круглосуточно, можно в любое время получить совет специалиста или собрать консилиум.

Фото: iStock
Пациенты из групп риска будут получать лекарства бесплатно

Осенью прошлого года Санкт-Петербург с рабочим визитом посетили представители Координационного центра по реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". В течение трех дней они изучали работу сосудистых центров города и признали его успешным. Однако есть еще над чем работать.

- Наиболее остро в нашем городе сейчас стоят вопросы контроля за проводимой терапией после выписки пациентов из стационара и обеспечения вторичной профилактики инсультов и инфарктов, - говорит председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. - Первый шаг в этом направлении сделан - в 2019 году появилась возможность обеспечить таких больных бесплатными лекарствами. Сейчас мы работаем над тем, чтобы создать систему эффективного мониторинга выписанных из стационаров пациентов, чтобы видеть, как они наблюдаются в поликлиниках и вовлечены ли во вторичную профилактику.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Татьяна Батенёва
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