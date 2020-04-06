В Поморье печатные СМИ вошли в список товаров первой необходимости

В Архангельской области печатная продукция средств массовой информации вошла в дополненный перечень товаров первой необходимости.

Как сообщили в правительстве региона, специальным указом список пополнился новыми категориями непродовольственных товаров. Помимо печатных СМИ, в их число также вошли автозапчасти, семена, саженцы и сельскохозяйственные растения, садово-огородный инвентарь, очки и линзы, электротехническое оборудование, сантехника и табачные изделия.

Специальные ограничения на распространение газет и журналов в рамках "антивирусных" мер в Архангельской области не вводились. Например, в областном центре их продолжали продавать в 22 киосках с товарами первой необходимости. Включение в официальный перечень такой продукции полностью легализовало продажу печатных СМИ в условиях режима повышенной готовности.