В Великом Новгороде умер пациент с коронавирусом

В Великом Новгороде в инфекционной больнице скончался пациент с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Никитин на своих страницах в социальных сетях.

Глава региона конкретизировал, что недавно этот пациент пережил инсульт и помимо коронавируса у него был ряд сопутствующих заболеваний.

Уже известно, что новгородец не выезжал за границу, а заразился от одного из родственников, который недавно приехал из другого субъекта и долгое время не знал, что болен и не ограничивал себя в общении с близкими.

Всего в регионе зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции.