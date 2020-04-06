Госпиталь для пациентов с COVID-19 в Волгограде показали из космоса

Место строительства больницы для инфицированных коронавирусной инфекцией в Волгограде можно увидеть на снимках, сделанных с околоземной орбиты. Они опубликованы на сайте Роскосмоса.

Фотографии сделаны с высоты в 475 километров над землей. Федеральное космическое агентство ведет мониторинг строительства инфекционных больниц по всей России.

В Волгограде госпиталь строят с конца марта на территории одной из воинских частей, расположенной по проспекту Жукова. Его планируют открыть к концу апреля. Будущая больница рассчитана на сто пациентов.

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